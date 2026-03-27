ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher richtet ORF-Transparenz-Beirat ein

Wien (OTS) -

Ingrid Thurnher wurde am 12. März vom ORF-Stiftungsrat einstimmig zur interimistischen ORF-Generaldirektorin gewählt und beauftragt, angesichts der offenen, öffentlich diskutierten Causen die notwendigen Maßnahmen für eine professionelle Aufarbeitung, mehr Transparenz, klare Verantwortung und ein sicheres Arbeitsumfeld im ORF zu setzen. Nach eingehenden Gesprächen setzt die ORF-Generaldirektorin nun als ersten Schritt den ORF-Transparenz-Beirat ein, dem renommierte Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht, Governance und Compliance angehören und den ORF bei dieser Aufgabe unterstützen werden. Den Vorsitz des ORF-Transparenz-Beirats übernimmt Mag.a Bettina Knötzl, Rechtsanwältin sowie Vorstandsvorsitzende von Transparency International Austria.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Ich habe bei meiner Bestellung versprochen, rasch Verantwortung zu übernehmen und alles dafür zu tun, den ORF mit Professionalität durch diese schwierige Phase zu führen. Die ersten Tage in dieser Funktion habe ich daher genutzt, um die notwendigen Gespräche zu führen, externe Expertise einzubinden und erste konkrete Maßnahmen zu setzen. Für mich geht es dabei vor allem darum, Klarheit zu schaffen und Klartext zu reden. Denn: Vertrauen entsteht nur durch Transparenz und Konsequenz. Es freut mich, dass wir derart ausgewiesene Fachleute für den ORF-Transparenz-Beirat gewinnen konnten! Der ORF lebt vom Vertrauen. Vom Vertrauen unseres Publikums und vom Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus. Genau dieses Vertrauen müssen wir sichern. Der ORF gehört nicht der Geschäftsführung, nicht dem Stiftungsrat und nicht der Politik. Der ORF gehört uns allen. Seine Existenzberechtigung ist unser Publikum.“

Dem ORF-Transparenz-Beirat gehören folgende Expertinnen und Experten an:

Mag.a Bettina Knötzl, Rechtsanwältin, Partnerin bei KNOETZL, Vorstandsvorsitzende von Transparency International Austria und Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien, als Vorsitzende, zuständig für Transparenz, Antikorruption, Compliance und die rechtliche Aufarbeitung;

Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Brameshuber, Universitätsprofessorin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht, für arbeitsrechtliche Fragestellungen;

Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, Universitätsprofessorin für Unternehmensrecht, für Corporate-Governance-Fragen;

Mag. Andrea Pilecky, LL.B., Gründerin und Geschäftsführerin der rosa elefant OG, für die Prüfung und Weiterentwicklung der Compliance-Strukturen;

MMag. Dr. Christopher Schrank, Partner bei BRANDL TALOS, für die externe juristische Begleitung konkreter Sachverhalte;

Dr. Alfred Autischer, Unternehmens- und Kommunikationsberater, für die kommunikative Begleitung dieses Veränderungsprozesses

Das Mandat des ORF-Transparenz-Beirats umfasst u. a. folgende Aufgaben:

Die Expertinnen und Experten des ORF-Transparenz-Beirats wurden beauftragt, die Vorwürfe der letzten Wochen – weisungsfrei – zu untersuchen, Fehlverhalten lückenlos aufzudecken und erforderliche Konsequenzen aufzuzeigen.

Das Ziel der Arbeit des ORF-Transparenz-Beirats ist, nach einer unabhängigen Aufarbeitung nicht nur angezeigte Konsequenzen einzufordern, sondern auch Empfehlungen zur nachhaltigen Verbesserung der internen Organisation des ORF in den Bereichen Compliance und Governance zu geben.

Zu Beginn steht jedenfalls eine schonungslose, vom Auftraggeber unbeeinflusste Durchleuchtung von Vorgängen, die aktuell öffentlich diskutiert werden.

Der ORF-Transparenz-Beirat nimmt seine Arbeit sofort auf.