AK Serviceinfo: Günstigere Netzkosten im Sommer – neuer Tarif ab April 2026

Wien (OTS) -

Ab 1. April 2026 profitieren Haushalte erstmals von günstigeren Netzkosten zu bestimmten Tageszeiten im Sommer. Die Regulierungsbehörde führt dafür den sogenannten Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) ein, der sowohl das Stromnetz entlasten als auch für niedrigere Kosten sorgen soll.

Der reduzierte Netztarif gilt von 1. April bis 30. September täglich zwischen 10:00 und 16:00. In diesem Zeitraum sinkt der Netzarbeitspreis für Haushalte mit üblichen Stromanschlüssen um 20 Prozent.

Sonnenstrom macht's möglich

Hintergrund ist die hohe Stromproduktion aus Photovoltaik in den Sommermonaten zur Mittagszeit. Da gleichzeitig der Verbrauch oft gering ist, sollen Haushalte dazu motiviert werden, ihren Stromverbrauch gezielt in diese Stunden zu verlagern – etwa durch Waschen, Geschirrspülen oder das Laden von E-Autos.

Smart Meter notwendig

Voraussetzung für die Nutzung des günstigeren Tarifs ist ein Smart Meter in der sogenannten Opt-In-Einstellung. Nur damit kann der Stromverbrauch zeitgenau erfasst und dem begünstigten Zeitraum zugeordnet werden. Die Umstellung erfolgt in der Regel online über den Netzbetreiber oder direkt beim Anbieter. Wer von Anfang an profitieren möchte, sollte dies so schnell wie möglich erledigen.

Ein zusätzlicher Antrag ist nicht notwendig: Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird der reduzierte Tarif automatisch berücksichtigt.

Kann Netzkosten spürbar senken

Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt vom individuellen Verbrauchsverhalten ab. Durchschnittlich fallen rund 15 Prozent des Stromverbrauchs in das begünstigte Zeitfenster. Wer seinen Stromverbrauch gezielt in die Mittagsstunden verlagert, kann seine Netzkosten spürbar senken.

Weitere Informationen: Spare Strom, wenn die Sonne scheint! | Arbeiterkammer Wien