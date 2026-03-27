Die Karwoche und Ostern im ORF Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

In der Karwoche, zu den Osterfeiertagen und auch danach bringt der ORF Niederösterreich ein vielseitiges Programm. Ein Überblick über das Angebot auf Radio Niederösterreich und in „NÖ heute“:

KÖSTLICH KULINARISCHE OSTERREZEPTE VON RADIO NÖ-KÖCHIN ANDREA KARRER

Am Samstag, 28. März und Karsamstag, 4. April 2026, von 11-12 Uhr auf Radio NÖ

Ein traditionelles Gebäck zu Ostern ist der Reinling. Der echte Kärntner Reinling hat kein „D“ und auch kein Loch in der Mitte, sagt Andrea Karrer. Er wird in der typischen Rein aus einem Germteig gebacken, der nach Belieben mit Zucker, Honig, Zimt und Rosinen verfeinert wird. Aber es gibt viele weitere Varianten, die uns die Radio-NÖ-Köchin am Samstag, dem 28. März, ab 11 Uhr verrät.

Lamm ist ein typisches festliches Ostergericht. Radio-Niederösterreich-Köchin Andrea Karrer bereitet am Karsamstag (4. April) eine geschmorte Lammstelze mit Bohnensalat zu. Und es gibt jede Menge Tipps obendrauf: warum wir das Fett unbedingt dran lassen sollten und den Lammbraten rechtzeitig vor dem Braten aus dem Kühlschrank holen sollten. Die Rezepte gibt es zum jeweiligen Sendetermin auf noe.ORF.at zum Nachbacken und Nachkochen.

DIE KONZERTE DES JAHRES IM OSTERNEST

Ostersonntag, 5. April und Ostermontag, 6. April 2026, auf Radio NÖ

Der „Radio Niederösterhase“ ist wieder unterwegs. Am Ostersonntag und Ostermontag hoppelt er durchs Programm von Radio NÖ. In seine Nester legt er Karten für die Live-Konzerte von Reinhard Fendrich, Christina Stürmer, Peter Cornelius, Wanda, Patrick Kelly und Helene Fischer.

„ZU GAST NACH 11“ AM KARFREITAG

Am 3. April 2026 von 11-12 Uhr auf Radio NÖ

Am Karfreitag ist Ernst Ribisch zu Gast bei Radio Niederösterreich - er ist Drechsler und baut seit über 40 Jahren auch Ratschen: in Kindergröße bis hin zur über zwei Meter großen Ratsche. Zum Drehen, Umhängen oder als Schubkarrenratsche – an allen Modellen tüftelt er gerne, bis sie perfekt sind. Seine Leidenschaft für die Ratschen gibt er in Kursen auch an Kinder weiter, weil ihm dieses Brauchtum am Herzen liegt. Am 3. April ist er „Zu Gast nach 11“ auf Radio NÖ und spricht auch darüber, welches Holz er am liebsten für seine Ratschen verwendet und welche Bauweise für den besten Klang sorgt.

„RADIO NÖ NAHAUFNAHME“ AM OSTERSONNTAG

Kräuterpfarrer Benedikt, am Ostersonntag, 5. April, 9.00-10.00 Uhr

In der „Radio NÖ Nahaufnahme“ bei Alice Herzog spricht Kräuterpfarrer Benedikt über die Bedeutung des Osterfests zwischen Tradition und Glaube, über seinen persönlichen Weg von Drosendorf an der Thaya zum Kräuterpfarrer und er verrät, warum er gerne im Mittelgang der Kirche direkt bei den Menschen predigt und in welchem international ausgezeichneten Film er als Schauspieler mitgewirkt hat.

OSTERBRAUCHTUM UND GÄSTE IN „NÖ HEUTE“

Ab 28. März 2026 um 19 Uhr in ORF 2/N

„NÖ heute“ berichtet in der Karwoche und zu Ostern über Traditionen und altes Handwerk, das wiederentdeckt wird. Am Dienstag, den 31. März, widmet sich „NÖ heute“ einer traditionellen Osterspezialität. Robert Morawec lässt sich in Gumpoldskirchen vom Bäckermeister höchstpersönlich in die Kunst des Osterpinzenmachens einweihen. Außerdem gibt es in „NÖ heute“ die besten Tipps für Ausflüge in den Osterferien und rund um die Feiertage. Und wir werfen einen Blick ins Archiv - wie Ostern einst gefeiert wurde und zeigen, wie sich kleine Museen auf die beginnende Saisoneröffnung im Museumsfrühling vorbereiten.

Der Karfreitag in „NÖ heute“, 3. April 2026, 19 Uhr ORF2/N

Am Karfreitag ist das neue Führungsduo der Österreichischen Ordenskonferenz in „NÖ heute“ im Interview: die Dominikanerin Schwester Franziska Madl, die Niederösterreicherin steht als erste Frau an der Spitze der Ordensgemeinschaft, sowie Propst Anton Höslinger aus dem Stift Klosterneuburg.

Eine Reportage aus dem Waldviertel portraitiert Fritz Kadernoschka, der seine Liebe zum Holz in der alten Wagnerei seines Großvaters in zahlreichen Werkstücken und Ziergegenständen zum Ausdruck bringt und auch Ratschen baut.

RELIGIÖSE PROGRAMMPUNKTE AB PALMSONNTAG AUF RADIO NÖ

Katholische Gottesdienste am Palmsonntag und Gründonnerstag:

Palmsonntag, 29. März, 10.00 – 11.00 Uhr

aus der Pfarre Polling (T)

Gründonnerstag, 2. April, 19.00 – 20.00 Uhr

aus der Pfarrgemeinde Bad Hall (OÖ)

Das Programm am Karfreitag, 4. April 2026:

5.40 Uhr Morgengedanken zum Karfreitag

Gedanken zum Karfreitag vom evangelischen Superintendenten Michael Simmer

15.00 Uhr

Funkstille/um etwa 15.15 Uhr hören Sie Gedanken zum Karfreitag von Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz, St. Pölten

19.00 – 20.00 Uhr

Liturgie zum Karfreitag – Feier vom Leiden und Sterben Christi aus der Pfarrgemeinde Bad Hall (OÖ)

20.04 – 22.00 Uhr

Klassik am Abend Spezial: Johannes Passion von Johann Sebastian Bach unter der Leitung von Gottfried Zawichowski. Mitwirkende: „Capella Leopoldina“, A-cappella-Chor Tulln, Lehrerchor Scheibbs und Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Scheibbs. Außerdem die Solisten und Solistinnen Ingrid Haselberger - Sopran, Maria Bayer - Alt, Daniel Johannsen - Tenor, Matthias Helm - Bass und Johann Leutgeb - Bass.

(Aufnahme vom 25.3.2007 in der Pfarrkirche Scheibbs)

Gottesdienste Karsamstag bis Ostermontag:

Karsamstag, 4. April, 21.03 – 23.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst - Feier der Osternacht aus der Pfarrgemeinde Bad Hall (OÖ)

Ostersonntag, 5. April, 10.00 – 11.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst aus der Pfarre Villach-St. Jakob (K)

Ostermontag, 6. April, 10.00 – 11.00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst aus der Pfarrgemeinde A.B. Graz-Kreuzkirche (ST)

Das Programm nach Ostern auf Radio Niederösterreich

Wir feiern das Kult-Jahrzehnt der 80er

Samstag, 11. April und Sonntag, 12. April 2026, auf Radio NÖ

Am 11. und 12. April bringt ein „Radio NÖ Musik-Wochenende“ die größten Hits der 80er. Wir nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Zeitreise: von Lady Diana und Mauerfall bis zur Mode, die heute schon wieder modern ist. Gleichzeitig startet an diesem Wochenende auf der Schallaburg die heurige Ausstellung, die ganz im Zeichen der bewegten 1980er Jahre steht.

„Radio NÖ MusikBingo“

Ab Montag, 13. April 2026, auf Radio NÖ

Am Montag, den 13. April, startet das „Radio NÖ MusikBingo“. Wer drei Radio NÖ-Musik-Stars in der richtigen Reihenfolge hört, gewinnt einen Autoschlüssel und ist damit ein Wochenende lang mit einem neuen Elektro-Auto unterwegs. Wer im großen Finale gewinnt, behält das Auto ein ganzes Jahr lang.

Der Radio NÖ-Hit-Samstag

Ab 18. April, immer samstags, 18.00 bis Mitternacht auf Radio NÖ

Geburtstag feiern, ein Spieleabend oder einfach nur Freunde einladen... was auch immer am Samstagabend auf dem Programm steht, ab 18. April kommt die musikalische Begleitung von Radio NÖ. Beim neuen „Radio NÖ-Hit-Samstag“ begleiten wir unsere Hörerinnen und Hörer mit den größten Hits aller Zeiten.