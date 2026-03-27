„Hospitality meets Longevity“ – Langlebigkeit als Zukunftsmotor der alpinen Hotellerie

Kitzbühel (OTS) -

Longevity ist eines der meistdiskutierten Themen der Branche – aber nur wenige Betriebe wissen, was es konkret für ihr Geschäftsmodell bedeutet. Mit dem Symposium „Hospitality meets Longevity“ schafft die Prodinger Tourismusberatung eine Plattform für genau diese Frage: Wie wird aus einem Trend ein wirtschaftlich tragfähiges Hotelkonzept?

Dabei geht es bewusst nicht um kurzfristige Trendadaptionen oder Marketingversprechen, sondern um die Frage, welche Häuser bereit sind, Longevity konsequent und systemisch zu denken – und welche nicht.

Im Fokus stehen strategische Konzepte, Best-Practice-Beispiele sowie wissenschaftliche Perspektiven auf Prävention, Regeneration, Mental Health und sinnorientierte Lebensführung. In drei Panels wird deutlich, welche Entscheidungen heute bei Infrastruktur, Positionierung, Angebotstiefe und Mitarbeiterbindung notwendig sind, damit Longevity zum klaren Wettbewerbsvorteil wird.

Panel 1 – Longevity als Innovationsmotor

Dieses Panel zeigt die zentralen Voraussetzungen, um Longevity strategisch und wirtschaftlich sinnvoll in der alpinen Hotellerie zu verankern – von Positionierung und Zielgruppen bis hin zu Infrastruktur und operativer Umsetzung.

Andreas Breitfeld ist Deutschlands führender Biohacker und Longevity-Coach aus München. Er gilt als der Experte für medizinische Behandlungen und neueste wissenschaftliche Studien ebenso wie für technologische Entwicklungen und Equipment. Sein breitgefächertes Know-How setzte er auch erfolgreich als Hotel-Consultant um und kennt damit die Anforderungen und Grenzen in der praktischen Umsetzung in Hotelbetrieben.

Dr. Max Kern ist Ingenieur und Planer mit langjähriger Erfahrung im medizinischen Dienstleistungsbereich. Er gilt als Experte für die technische wie auch logistisch sinnvolle Umsetzung von Longevity-Konzepten und deren Ausstattung mit stringentem Fokus auf die wirtschaftliche Strategie.

Mario Unterwurzacher ist Sport- & Gesundheitswissenschaftler, Physiotherapeut und Trainer von Hochleistungssportlern. Als Longevity-Consultant, Direktor der PTAK Tirol und Gründer der neuen Saluversity Akademie für Trainer und Therapeuten in Innsbruck weiß er, wie medizinisches Know-How in der Praxis effizient umgesetzt werden kann.

Panel 2 – Best Practice Strategien zum Angebot „Langlebigkeit“

Drei Betriebe – drei Wege zur Umsetzung von Longevity: Dieses Panel macht sichtbar, wie unterschiedlich das vieldeutige Schlagwort „Longevity“ als Konzept in der Praxis gelebt werden kann: Vom visionären Familienbetrieb bis zum international agierenden Resort. Im Fokus stehen realistische Erfahrungswerte, funktionierende Angebotsbausteine, sowie deren operative Auswirkungen im Haus. Wie findet man die richtige Balance zwischen standardisierten Programmen und individueller Kuratierung?

Dr. med. Sepp B. Fegerl ist Arzt für Allgemein-, Komplementär- & Rehabilitationsmedizin, sowie Vorstandsmitglied der Int. FX-Mayr-Gesellschaft. Seit März ärztlicher Leiter und zweiter Geschäftsführer des Vivamayr Medical Health Resort am Wörthersee.

Hannes Illmer führt als Besitzer und Geschäftsführer mit seiner Frau Angelika Schmid die Villa Eden in Meran, Südtirol – ein Familienunternehmen, das sich als Pionierbetrieb in Sachen Longevity etablierte.

Stephanie Rist ist Expertin für Spa und ganzheitliches Wellbeing und führt als langjährige Geschäftsführerin das Hotel Post Bezau von Susanne Kaufmann in Vorarlberg.

Panel 3 – Longevity zwischen Mental Health & Human Evolution

Zum Abschluss geht es um die zentralen Aspekte von Langlebigkeit sowie wissenschaftlich fundierte Ansätze zur Stressregulation, mentalen Stabilität und nachhaltigen Regeneration. Im Zentrum stehen praxisnahe und leicht umsetzbare Methoden aus der Neuro-Medizin und Körpertherapie – von Atem- und Bewusstseinsarbeit bis hin zu Audio-Frequenzen und Soundscapes. Eine mögliche Basis für Hotels, die ihren Gästen wie auch ihren Mitarbeitern nachhaltig wirksame Longevity-Angebote bieten möchten.

Sukkhadas Ingo Auer ist einer der erfahrensten Atem-Therapeuten und Wim Hof Method® Pionier im DACH-Raum mit Schwerpunkt Stress-Resilienz, Kälte-Exposition und Meditation. Er ist außerdem Mitglied des Breathwork Councils an der Humboldt Universität Berlin.

Karl Edy ist Gründer und Leiter der Neurotunes Akademie für mentale Gesundheit, Bewusstsein und Entspannung in Wien sowie Entwickler von geführten Meditationen mit neuronalen Frequenz-Effekten und binauralen Beats.

Philipp Heiler ist approbierter Arzt, Gründer von Brainboost in München und spezialisiert auf qEEG-basiertes Mentaltraining und Neurofeedback, durch welche die Stress-Reduktion trainiert und geistige Leistungsfähigkeit von Gästen wie auch Mitarbeitern messbar gesteigert werden können.

Das Symposium richtet sich an Entscheidungsträger, die Longevity nicht als kurzfristigen Trend, sondern als strategische Weichenstellung für die Zukunft ihres Betriebs verstehen – und entsprechend handeln wollen.

„Hospitality meets Longevity“

Ort: Hotel Rasmushof, Kitzbühel

Datum / Uhrzeit: Mittwoch, 6. Mai 2026 | 14:00 bis 18:30 Uhr

Moderation: Uta Gruenberger

Weitere Informationen zum Symposium und zur Anmeldung finden sich unter www.hospitality-meets-longevity.at