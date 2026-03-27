EVN hält Wort: Neuer günstiger Stromtarif kommt ab 1. April 2026

Maria Enzersdorf (OTS) -

Die EVN wird – wie angekündigt – ab 1. April 2026 einen neuen, günstigeren Tarif für alle Haushaltskundinnen und -kunden im Netzgebiet der Netz NÖ anbieten. Der neue Tarif liegt im Durchschnitt bei rund 10 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) und bietet damit eine spürbare Entlastung im Haushaltsbudget.

„Wir haben angekündigt, einen günstigen Tarif anzubieten – und wir halten trotz der aktuellen Weltlage Wort. Unsere Kundinnen und Kunden können sich ab 1. April auf ein attraktives Angebot freuen, das in der aktuellen Marktsituation besonders wertvoll ist“, betont Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG.

Marktpreise steigen – EVN Tarif sinkt: Wie passt das zusammen?

Trotz zuletzt steigender Preise auf den internationalen Energiemärkten kann die EVN ihren Kundinnen und Kunden einen niedrigeren Tarif anbieten.

„Als Landesenergieversorger verfolgen wir eine langfristige und vorausschauende Beschaffungsstrategie, das macht es uns möglich, diesen Tarif trotz der aktuellen Lage anzubieten“, erklärt Hauenschild.

Wie sich die Energiepreise langfristig entwickeln, ist derzeit schwer vorherzusagen. „Viele Faktoren spielen auf den Weltmärkten zusammen. Welche Auswirkungen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen für das Jahr 2027 tatsächlich haben werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös sagen“, so Hauenschild.

So funktioniert der neue Tarif

Der Tarif besteht aus zwei Zeitzonen mit unterschiedlichen Preisen:

Hauptzeit: 10,5 Cent netto pro kWh

Tarif im „Sonnenfenster“: 6,9 Cent netto pro kWh

Gültig in den Sommermonaten, April-September zwischen 10:00 und 16:00 Uhr

Auf Basis typischer Haushaltsverbrauchsprofile – also inklusive durchgehend laufender Geräte wie Kühlschränke oder Tiefkühler – ergibt sich ein Durchschnittspreis von rund 10 Cent netto pro kWh.

„Wer in den Sommermonaten möglichst viel Verbrauch ins Sonnenfenster verlagert, kann seine Stromkosten sogar noch weiter reduzieren“, unterstreicht Hauenschild.

Im Vergleich zum EVN Tarif aus April 2025 bringt der neue Tarif für einen durchschnittlichen Haushalt (3.500 kWh Jahresverbrauch) eine Ersparnis von rund 190 Euro pro Jahr. Das entspricht etwa 15,5 % weniger Stromkosten.

Muss man als Kundin oder Kunde aktiv werden?

Ja. Das Angebot gilt sowohl für Bestandskundinnen und -kunden, inklusive jener mit Bindung, als auch für Neukundinnen und -kunden – ein aktiver Tarifabschluss ist notwendig.

„Am einfachsten funktioniert die Umstellung über das EVN Kundenportal. Hier ist der Tarifwechsel in ein paar Sekunden erledigt. Alternativ stehen unsere bekannten Servicekanäle zur Verfügung.“, so Hauenschild.

In wenigen Tagen startet auch die EVN Bustour, bei der Kundinnen und Kunden direkt vor Ort Beratung und Unterstützung erhalten. Infos zur Bustour unter www.evn.at/infotour.