W24 Stadtbarometer: 45% der Wienerinnen und Wiener werden zu Ostern einen Ostermarkt besuchen

Wien, Hietzing (OTS) -

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Feiern Sie Ostern?

Ja, aufgrund meines religiösen Hintergrunds 24 %, Ja, um mit der Familie zusammenzukommen 63 %, Ja, um mit Freunden zusammenzukommen 10 %, Nein, ich feiere nicht 22 %, Weiß nicht, keine Angabe 1 %

Wie viel geben Sie für Ostergeschenke aus?

0 Ꞓ 24 %, bis 25 Ꞓ 22 %, bis 50 Ꞓ 22 %, bis 75 Ꞓ 4 %, bis 100 Ꞓ 13 %, mehr als 100 Ꞓ 10 %, weiß nicht, keine Angabe

Besuchen Sie Ostermärkte in Wien?

Ja, 45 %, Nein 55 %

Welcher ist Ihr bevorzugter Ostermarkt in Wien?

Ostermarkt am Hof 10 %, Ostermarkt auf der Freyung 23 %, Ostermarkt Schloss Schönbrunn 27 %, Ostermarkt am Franz-Jonas-Platz 3 %, Ein anderer, kleinerer Markt 15 %, Ich besuche keine Ostermärkte 16 %, Weiß nicht, keine Angabe 6 %

Welche Aktivitäten verbinden Sie mit Ostern?

Familie treffen 79 %, Essen/Feiern 65 %, Kirche besuchen 22 %, Spaziergänge in Wiener Parks (z. B. Prater, Bank Austria Park) 18 %, Ostereier suchen 51 %, Keine davon 9 %,

Verbringen Sie Ostern eher innerhalb der Stadt oder außerhalb

Überwiegend in Wien 55 %, Teils/teils 28 %, überwiegend außerhalb Wiens 16 %, Weiß nicht, keine Angabe 1 %

Nutzen Sie die Osterzeit für Ausflüge innerhalb Wiens (z. B. Donauinsel oder Lainzer Tiergarten, etc.)?

Ja 35 %, Nein 56 %, Weiß nicht, keine Angabe 9 %

Wie zufrieden sind Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien?

Zufrieden 78 %, Unzufrieden 20%, keine Angabe 2%

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

37 % Michael Ludwig (SPÖ), 25 % Dominik Nepp (FPÖ), 16 % Judith Pühringer (Grüne), 9 % Bettina Emmerling (NEOS), 8 % Markus Figl (ÖVP), 3 % Barbara Urbanic (KPÖ), 2 % andere Partei

Angenommen Sie könnten in Wien den/die BürgermeisterIn direkt wählen, welchen Namen würden Sie ankreuzen?

47 % Michael Ludwig (SPÖ), 26 % Dominik Nepp (FPÖ), 14 % Judith Pühringer (Grüne), 4 % Bettina Emmerling (NEOS), 7 % Markus Figl (ÖVP), 2 % Barbara Urbanic (KPÖ)

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer kommentiert: „Die SPÖ bleibt Nummer 1 und kommt auf 37% und gewinnt im Vergleich zur letzten Umfrage leicht dazu, spürt aber weiter den Gegenwind aus dem Bund. Die FPÖ profitiert vom Rückenwind aus dem Bund und stabilisiert sich auf 25%. Die Grünen bleiben stabil bei 16%, NEOS erreichen 9% und geben leicht nach. Die ÖVP kommt nur auf 8% und leidet ebenfalls an einem starken Gegenwind aus dem Bund. Die KPÖ schafft auch weiter klar den Einzug in den Wiener Gemeinderat nicht. Bei der fiktiven Bürgermeisterdirektwahl kommt Michael Ludwig auf 47%, Dominik Nepp auf 26%, Judith Pühringer auf 14%, Bettina Emmerling auf 4%, Markus Figl auf 7% und Barbara Urbanic auf 2%.“

Beschreibung der Untersuchung

Auftraggeber: W24 – Das Stadtfernsehen, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n= 1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99 – 101 Prozent)

Gewichtungsverfahren: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt und Wahlverhalten

Quotenplan: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Bundesland, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %, davon n=890 Deklarierte +/- 3,3 % (LTW) davon n=810 Deklarierte +/- 3,4 % (BGM)

Untersuchungszeitraum: 23. März 2026 – 26. März 2026

Ausführendes Institut: IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld

W24 - dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at