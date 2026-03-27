  • 27.03.2026, 07:30:32
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Wenn KI entscheidet, wer sichtbar ist – dieses Gespräch sollten Sie nicht verpassen

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Tools und Prozesse – sie verschiebt die Spielregeln im Marketing grundlegend.

Österreich/Wien (OTS) - 

Wer heute sichtbar ist, entscheidet sich immer häufiger nicht mehr auf der Suchergebnisseite, sondern in den Antworten von KI-Systemen. Genau darüber sprechen Frank Sterzinsky, Head of Strategy bei der Löwenstark Online Marketing GmbH und und Otto Koller, Herausgeber MedienManager im aktuellen MM-Talk.

Im Gespräch wird klar: Es geht längst nicht mehr um klassische SEO oder einzelne Kampagnen. Es geht um einen Paradigmenwechsel. Unternehmen müssen verstehen, wie KI Inhalte bewertet, wie sie Marken wahrnimmt – und warum strukturierte Daten, klare Positionierung und Vertrauen plötzlich zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren werden.

Dabei bleibt es nicht bei Theorie. Frank Sterzinsky zeigt konkret auf,

  • warum Sichtbarkeit zunehmend in KI-Antworten entsteht statt über Klicks,
  • wie „Generative Engine Optimization“ zum neuen Standard wird,
  • und weshalb KI-Agenten bereits heute beginnen, Kaufentscheidungen autonom vorzubereiten oder sogar auszulösen.

Besonders spannend: Die Diskussion rund um agentische KI als neuen Vertriebskanal. Ein Thema, das viele Unternehmen noch unterschätzen – und das gleichzeitig enormes Umsatzpotenzial birgt.

Dieses Interview liefert keine Schlagworte, sondern Orientierung. Es zeigt, wo Unternehmen jetzt ansetzen müssen, um nicht von der nächsten Welle der Digitalisierung überrollt zu werden.

👉 Jetzt das vollständige Gespräch ansehen und verstehen, wie Marketing im KI-Zeitalter wirklich funktioniert.

Hier das gesamte Interview ansehen

Wenn KI entscheidet, wer sichtbar ist – dieses Gespräch sollten Sie nicht verpassen

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: [email protected]

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