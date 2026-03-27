Bundesheer schützt den österreichischen Luftraum

Wien (OTS) -

Im vergangenen Jahr 2025 wurde das Bundesheer 55 mal aktiv, um die Sicherheit und Kontrolle im österreichischen Luftraum zu gewährleisten. Insgesamt kam es im Vorjahr zu 19 Alarmstarts, bei denen Militärflugzeuge (Abfangjäger) sofort aufgestiegen sind, um mögliche Luftraumverletzungen oder andere sicherheitsrelevante Vorfälle zu überprüfen. Bereits im Jänner kam es zu zwei Alarmstarts aufgrund vermuteter Luftraumverletzungen sowie zu einem weiteren Alarmstart infolge einer Wettererscheinung.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Im Jahr 2025 zeigten unsere Soldatinnen und Soldaten erneut, dass das Bundesheer einsatzbereit und in der Lage ist, seine Aufgaben im Bereich der Luftraumüberwachung vollumfänglich zu erfüllen. Die Sicherung unseres Luftraums ist ein zentraler Bestandteil der staatlichen Souveränität und ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten hier tagtäglich einen unverzichtbaren Dienst.“

Gesamt wurden 5.127 Überflüge ausländischer Militärluftfahrzeuge über österreichischem Staatsgebiet registriert; die meisten davon entfielen mit 573 Überflügen auf den Monat April. Jeder einzelne Überflug wird dabei im Einklang mit der geltenden Rechtslage geprüft, beurteilt sowie genehmigt oder abgelehnt. 36 nicht genehmigte Überflüge ausländischer Militärluftfahrzeuge konnten bereits im Vorfeld oder noch vor Einflug in den österreichischen Luftraum abgewiesen werden.

Auch im Bereich Ausbildung und Betrieb wird laufend investiert: Insgesamt sind derzeit 16 Piloten am System Eurofighter „Typhoon“ aktiv. Im Jahr 2025 befanden sich zwei Militärpiloten in Ausbildung zum Einsatzpiloten in Österreich, vier weitere in der vorgelagerten Jet-Pilotenausbildung in Italien sowie drei in der fliegerischen Grundausbildung. Die Kosten für Ausbildungen im Ausland beliefen sich vergangenes Jahr auf rund 3,14 Millionen Euro.