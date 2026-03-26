Spatenstich für die Zukunft: Würth Österreich erweitert Logistikstandort in Böheimkirchen

Böheimkirchen (OTS) -

Mit einer Investition von 20 Millionen Euro bekennt sich Würth Österreich klar zum Standort Niederösterreich und setzt ein starkes Zeichen für langfristiges Wachstum, Versorgungssicherheit und internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Beim heutigen Spatenstich fiel der offizielle Startschuss für die Erweiterung des Logistikstandorts von Würth Österreich in Böheimkirchen (NÖ).

Der Zubau vergrößert den bestehenden Standort um eine Nutzfläche von 10.756 Quadratmetern (verbaute Fläche: 6.866 Quadratmeter). Damit wird Böheimkirchen nicht nur als zentrales Logistikzentrum für Österreich weiter ausgebaut, sondern zugleich als Logistik-Hub für die Belieferung osteuropäischer Märkte positioniert. Die Erweiterung schafft die infrastrukturelle Basis, um steigende Anforderungen von Handwerk und Industrie auch künftig zuverlässig bedienen zu können.

Klares Bekenntnis zum Standort Niederösterreich

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es uns wichtig, bewusst zu investieren – in unsere Infrastruktur und in unseren Standort in Niederösterreich", betont Michael Hempt, CEO von Würth Österreich. "Mit dem Logistikzubau schaffen wir die Voraussetzungen, um unseren hohen Serviceanspruch auch in Zukunft zu erfüllen."

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht in der Investition ein wichtiges Signal für die Region: “Würth Österreich zeigt mit diesem Projekt, wie unternehmerischer Erfolg, regionale Verantwortung und nachhaltige Standortentwicklung Hand in Hand gehen. Diese Investition stärkt nicht nur den Wirtschaftsstandort Niederösterreich, sondern schafft auch langfristige Perspektiven für Beschäftigung und Wertschöpfung.”

Verantwortungsvoll wachsen

Bereits vor Baubeginn des Logistikzubaus wurde ein zentrales Nachhaltigkeitsprojekt unter dem Baufeld umgesetzt: 188 Geothermie-Sonden mit rund 150 Metern Tiefe bilden die Grundlage für eine moderne, erneuerbare Energieversorgung. Seit vergangenem Herbst übernimmt die neue Geothermie-Anlage das Heizen und Kühlen der Verwaltungs- und Logistikgebäude. Der Standort ist damit weitgehend unabhängig vom bisherigen Heizmedium Gas – ein klares Bekenntnis zu verantwortungsvollem und zukunftsorientiertem Wirtschaften.

Starke Partner

Der Logistikzubau in Böheimkirchen wird von einem erfahrenen Netzwerk starker Projektpartner begleitet.

Hubert Wetschnig, CEO der HABAU GROUP: "Der heutige Spatenstich markiert einen wichtigen Meilenstein für den Logistikstandort in Böheimkirchen. Wir bedanken uns herzlich bei Würth für das Vertrauen in unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Kombination aus modernem Holzbau und innovativem Fertigteilbau steht exemplarisch für unseren Anspruch, ökologische Verantwortung mit hoher Effizienz und Präzision in der Umsetzung zu verbinden. Gemeinsam schaffen wir damit Bauwerke, die sowohl wirtschaftlich als auch nachhaltig überzeugen."

Manfred Simmet, Geschäftsführer der Caverion Österreich GmbH, verweist auf die Bedeutung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und der nachhaltigen Energielösung: "Das Projekt beweist, wie wirkungsvoll partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein kann. Mit der geothermiebasierten Energieversorgung schaffen wir eine nachhaltige Lösung für effizientes Heizen und Kühlen und machen den Standort fit für die Anforderungen von morgen."

Als Generalplaner begleitet Dr. Shebl & Partner das Projekt von der konzeptionellen Idee bis zur Umsetzung. Architekt Adel Shebl richtet dabei einen besonderen Blick auf Verantwortung, Zusammenarbeit und Zukunftsfähigkeit: "Meinen tiefen Respekt an die Führungskräfte, die Verantwortung tragen und die Zukunft für das Unternehmen sichern, mein Ruf an die Hände, die das Projekt erbauen und zukunftsfit entstehen lassen und mein Versprechen an unseren Auftraggeber, ein Fundament für den Erfolg der nächsten Jahre zu bauen. Nun packen wir es an!"

Christian Baumgartner, Geschäftsführer der itb Installationstechnik Böheimkirchen GmbH, unterstreicht dabei: "Dieser Spatenstich steht für Aufbruch, Fortschritt und eine starke gemeinsame Vision. Wir sind dankbar, die Firma Würth seit über 20 Jahren als verlässlicher Partner unterstützen zu dürfen."

Auch aus Sicht des Brandschutzes wird das Projekt aktiv mitgestaltet. Andreas Kimberger, Geschäftsführer der ACCURO Brandschutzanlagen GmbH, ergänzt: "Seit 30 Jahren begleiten wir die Firma Würth als Lieferant im stationären Brandschutz und gratulieren zu dieser österreichischen Erfolgsgeschichte. Wir bedanken uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit."

Das Bauprojekt soll mit März 2027 abgeschlossen sein.

Vielen Dank an alle direkten Projektpartner:

ACCURO Brandschutzanlagen GmbH

Caverion Österreich GmbH

Dr. Shebl & Partner Generalplaner GmbH

HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

itb Installationstechnik Böheimkirchen GmbH

PORR Bau GmbH



Über Würth Österreich

Würth ist Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial für die professionelle Anwendung. Die Produktpalette umfasst über 120.000 Artikel: Von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zu den Kunden zählen Handwerks- und Industriebetriebe, die von rund 500 Außendienstmitarbeitenden betreut werden. Parallel dazu baut Würth das Niederlassungsnetz in ganz Österreich kontinuierlich aus. In über 80 Würth Shops sind mehr als 5.000 Produkte permanent lagernd. Das Unternehmen beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Sprecher der Geschäftsführung ist Michael Hempt.

www.wuerth.at