Junge ÖVP: Mittermann zum Vorsitzenden der BJV gewählt

Wien (OTS) -

Im Rahmen der heutigen Vollversammlung der Bundesjugendvertretung wurde Moritz Mittermann in das Vorsitzteam der BJV gewählt. Der 23-jährige Wiener Neustädter übernimmt vom bisherigen BJV-Vorsitzenden JVP NÖ-Landesobmann & Bundesrat Sebastian Stark.

„Wir Junge brauchen eine starke Stimme, die sich entschlossen für unsere Interessen einsetzt, schließlich geht es um unsere gemeinsame Zukunft. Umso mehr freue ich mich, als neues Mitglied im Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung die Arbeit von Sebastian Stark fortzuführen, gemeinsam mit dem Vorstand sowie den Mitgliedsorganisationen engagiert für die Anliegen junger Menschen einzutreten und ihre Perspektiven einzubringen", so Moritz Mittermann.

JVP-Generalsekretär Toni Grünsteidl ergänzt: „Als größte politische Jugendorganisation setzen wir uns auf allen Ebenen für junge Anliegen ein – von der Gemeinde bis in die Bundesregierung mit unserer Bundesobfrau und Bundesministerin Claudia Bauer und eben auch in der Bundesjugendvertretung. Ich wünsche Moritz Mittermann alles Gute für die neue Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ein Dankeschön gilt auch seinem Vorgänger Sebastian Stark für seine Arbeit!"