Ö1-Programmänderungen in memoriam Alexander Kluge

Wien (OTS) -

In memoriam Alexander Kluge ändert Ö1 das Programm des „Ö1 Essay“ (27.3.), des „Ö1 Hörspiels“ (28.3.) und von „Du holde Kunst“ (29.3.).

Am morgigen Freitag, den 27. März liest Burgtheaterschauspieler Dietmar König im „Ö1 Essay“ (11.05 Uhr) Auszüge aus Alexander Kluges Rede mit dem Titel „Augenblick tragisch-glücklicher Wiederkennung“, gehalten anlässlich der Verleihung des Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg 1989.

Am Samstag, den 28. März ist im „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) die Produktion „Kommt gestern morgen?“ aus dem Jahr 2022 zu hören: In dem Stück werden ausgewählte und neu inszenierte Szenen aus Filmen, Büchern, Reden und Manuskripten Kluges montiert. Es wirken Evamaria Salcher, Sabine Haupt, Anna Rieser, Regina Fritsch, Nancy Mensah-Offei, Alina Fritsch und Till Firit mit, Klangkomposition: Stefan Weber.

Unter dem Titel „Alle Gefühle glauben an einen glücklichen Ausgang“ liest Brigitta Furgler in „Du holde Kunst“ am Sonntag, den 29. März ab 8.15 Uhr in Ö1 Texte des Autors, Filmemachers und großen Aufklärers Alexander Kluge über Poesie, Musik und Gesellschaft. Dazu Musik von Robert Schumann, Joseph Strauß, Franz Schubert, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Sebastian Bach.