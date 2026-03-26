„Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Kärnten: „Das grüne Gold – Forst- und Holzwirtschaft in Kärnten“

Wien (OTS) -

Die neue „Erlebnis Österreich“-Dokumentation des ORF Kärnten begleitet Menschen, die Kärntens Wälder nachhaltig bewirtschaften und das gewonnene Holz verarbeiten. Von der Arbeit im Wald bis zur Fertigung hochwertiger Holzbauteile – Fachwissen, Tradition und Innovationsgeist prägen die Branche über Generationen hinweg. Die Dokumentation „Das grüne Gold – Forst- und Holzwirtschaft in Kärnten“ zeigt eindrucksvoll, wie Verantwortung für Natur und Zukunft gelebt wird – zu sehen am Sonntag, dem 29. März 2026, um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Kärnten ist zwar als Land der Seen bekannt, doch seine Wälder prägen das Landschaftsbild mindestens genauso stark. Mehr als 60 Prozent der Landesfläche sind von Wald bedeckt und machen Kärnten zu einem der waldreichsten Bundesländer Österreichs. Dieser natürliche Reichtum bildet seit jeher die Grundlage für eine starke Forst- und Holzwirtschaft, die zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen des Landes zählt.

Bis zu drei Millionen Festmeter Holz werden in Kärnten jährlich genutzt – zugleich stellt der Klimawandel die Waldbewirtschaftung vor immer größere Herausforderungen. Mit gezielten Maßnahmen wird daran gearbeitet, die Wälder für kommende Generationen zu erhalten. Naturverjüngung, kleinflächige Nutzungen, eine frühzeitig beginnende Waldpflege, Waldhygiene und die Förderung widerstandsfähiger Baumarten stehen dabei im Mittelpunkt. Denn nur vitale, stabile Wälder sichern langfristig ihre Bestände und erfüllen damit ihre Multifunktionalität (Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion).

Parallel dazu wurde die Branche stark durch Forschung, Entwicklung und unternehmerische Innovationskraft geprägt. Getrieben von technologischem Fortschritt und neuen Verfahren sind Unternehmen entstanden, die heute zu den globalen Marktführern zählen. Historische Aufnahmen aus Archiven zeigen, wie sich Forstarbeit und Holzverarbeitung von anno dazumal bis heute entwickelt haben.

Weltweit gefragte Holzbauteile entstehen in Kärnten in Großbetrieben mit bis zu 2.000 Mitarbeitenden – vom Rohholz bis zum fertigen Bauteil. Ein Jahr lang folgt die Dokumentation den Menschen bei der Arbeit im Wald und in der Holzverarbeitung und gewährt Einblicke in ihren Alltag. In der lokalen Forst- und Holzwirtschaft stehen Tradition und Leidenschaft im Zentrum. Gedacht wird in Generationen – wer heute pflanzt, weiß, dass oft erst die Enkel ernten. Dieses Bewusstsein lenkt das Handeln und bewahrt das Gleichgewicht zwischen Natur und Nutzung.

ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Kärntens Wälder prägen nicht nur das Landschaftsbild, sie bestimmen auch das Selbstverständnis und die wirtschaftliche Stärke des Landes. Seit Generationen verbindet die Forst- und Holzwirtschaft hier handwerkliches Wissen mit moderner Technologie. Gerade im Klimawandel wird sichtbar, wie viel Verantwortung mit dieser Arbeit verbunden ist. Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Engagement, Weitblick und Leidenschaft in Kärnten in Generationen gedacht und gearbeitet wird.“