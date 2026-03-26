MUSiK.MARKT 2026: Die musikalische und kulturelle Vielfalt Wiens in neun OPEN AIR Konzerten auf den Wiener Märkten

Wien (OTS) -

Von 07. – 16. Mai 2026 bringt BASiS.KULTUR.WiEN in Kooperation mit dem Wiener Marktamt die musikalische und kulturelle Vielfalt Wiens auf die Wiener Märkte.

Sechs Märkte, neun Konzerte und ganz viel Diversität erwarten die Besucher*innen beim MUSiK.MARKT 2026. Die Musik reicht von Brasilien über Sri Lanka bis in den Balkan und von Afrobeat bis Hip-Hop. Ganz nach dem Motto des Eurovision Song Contest, „United by Music“, werden Grenzen aufgelöst und Menschen und Kulturen in der Musik vereint.

Das erste MUSiK.MARKT Wochenende geht von 7.– 9.Mai über die Bühne und wird von BALKAN EXPRESS eröffnet. Die Band vertont das Lebensgefühl des Balkans und öffnet Räume zum gemeinsamen Feiern der kulturellen Vielfalt. Am Freitag geht es weiter zum Hannovermarkt - musikalisch begleitet von der queeren Wiener Formation mit türkischen Wurzeln Band Nağme. Zum Abschluss am Samstag gibt es kraftvolle westafrikanische Rhythmen von Sanou Yeelen am Vorgartenmarkt.

Die zweite Woche startet am Mittwoch, 13. Mai am Meidlinger Markt mit Rebecca Lynn Sprague und Família Pádua. Der Freitag am Naschmarkt steht im Zeichen des Hip-Hop, R&B und Soul mit den aufstrebenden Acts KVSAL und Nsheem. Den Abschluss der von Diversität geprägten Konzertreihe machen das Trio Kuluri und Mr. Ambassador & The Voice of Africa Band am Brunnenmarkt. Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt statt.

Die Veranstaltungen sind offizielle Side Events des Eurovision Song Contest 2026.

BASiS.KULTUR.WiEN ist Kompetenzzentrum für dezentrale Kulturarbeit und Trägerorganisation für gemeinnützige Vereine der Wiener Kunst- und Kulturszene. Mit unseren Initiativen verstehen wir uns als kulturelle Nahversorgung für alle in Wien. BASiS.KULTUR.WiEN steht für Dialog, Unterstützung und Vernetzung.

Weitere Informationen: kulturvorort.at/musikmarkt-2026/