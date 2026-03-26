FPÖ-Bors: „Sanierung Donaubrücke Stein-Mautern steht für vernünftige FPÖ-Verkehrspolitik“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Donaubrücke ist eine zentrale Verkehrsverbindung von historischer Bedeutung für die gesamte Region – für Pendler, Familien, Betriebe, Landwirte und den Tourismus in der Wachau. Dieses Jahrhundertprojekt zeigt, dass freiheitliche Verkehrspolitik nicht ideologisch, sondern praktisch ist. Unser Verkehrslandesrat Udo Landbauer steht für Verlässlichkeit, Vernunft und Lösungen“, so FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär LAbg. Andreas Bors nach dem heutigen, einstimmigen Beschluss im nö. Landtag.

„Bei einer Brücke sollten die Funktionalität und Sicherheit im Vordergrund stehen. Dass der Denkmalschutz die ohnedies sehr aufwendige Sanierung nochmals erschwert, ist keine Absage an den Schutz historischer Bausubstanzen, sondern ein Appell an den Hausverstand“, so Bors, der betonte, 145 Mio. Euro seien eine erhebliche Summe, aber: „Nicht zu handeln wäre noch teurer. Daher Ja zu diesem wichtigen Projekt und Ja zur Ersatzbrücke, die sicherstellt, dass die Menschen während der Bauphase nicht im Stich gelassen werden.“