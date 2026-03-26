Wien (OTS) -

Im Rahmen der Jahrespressekonferenz präsentiert Austropapier den aktuellen Branchenbericht mit Zahlen, Daten und Fakten zur heimischen Papier- und Zellstoffindustrie.

Im Mittelpunkt stehen die Wertschöpfung der Branche, Investitionen und Innovationen sowie die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für den Papierstandort Österreich. Vertreter:innen der Industrie geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Kontext der Industriestrategie.

Zu den Zukunftspotenzialen einer Branche, die als Vorreiterin gelebter Bioökonomie gilt, spricht darüber hinaus der Industrieökonom Ronald Scheucher.

Wann: 21. April 2026, 10:00 Uhr

Wo: APA-Pressezentrum Wien, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Zusätzlich auch als Livestream verfügbar.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Martin Zahlbruckner, Präsident Austropapier

Harald Ganster, Vorstandsmitglied Austropapier

Sigrid Eckhardt, Geschäftsführerin Austropapier

Ronald Scheucher, Industrieökonom, Mainland Economic Consultants

Bitte geben Sie Interviewwünsche für 1:1 (im Anschluss an die PK) rechtzeitig im Vorfeld bekannt!

Austropapier Jahrespressekonferenz 2026

Austropapier informiert bei der Jahrespressekonferenz über aktuelle Branchenzahlen, Investitionen, Innovationen und die Rahmenbedingungen für den Papierstandort Österreich.

Datum: 21.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum Wien, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien