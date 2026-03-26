- 26.03.2026, 14:33:02
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Austropapier Jahrespressekonferenz 2026
Aktuelle Entwicklungen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Zukunftspotenziale der österreichischen Papier- und Zellstoffindustrie.
Im Rahmen der Jahrespressekonferenz präsentiert Austropapier den aktuellen Branchenbericht mit Zahlen, Daten und Fakten zur heimischen Papier- und Zellstoffindustrie.
Im Mittelpunkt stehen die Wertschöpfung der Branche, Investitionen und Innovationen sowie die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für den Papierstandort Österreich. Vertreter:innen der Industrie geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven im Kontext der Industriestrategie.
Zu den Zukunftspotenzialen einer Branche, die als Vorreiterin gelebter Bioökonomie gilt, spricht darüber hinaus der Industrieökonom Ronald Scheucher.
Wann: 21. April 2026, 10:00 Uhr
Wo: APA-Pressezentrum Wien, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Zusätzlich auch als Livestream verfügbar.
Ihre Gesprächspartner:innen:
Martin Zahlbruckner, Präsident Austropapier
Harald Ganster, Vorstandsmitglied Austropapier
Sigrid Eckhardt, Geschäftsführerin Austropapier
Ronald Scheucher, Industrieökonom, Mainland Economic Consultants
Bitte geben Sie Interviewwünsche für 1:1 (im Anschluss an die PK) rechtzeitig im Vorfeld bekannt!
Austropapier Jahrespressekonferenz 2026
Austropapier informiert bei der Jahrespressekonferenz über aktuelle Branchenzahlen, Investitionen, Innovationen und die Rahmenbedingungen für den Papierstandort Österreich.
Datum: 21.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA-Pressezentrum Wien, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Rückfragen & Kontakt
Austropapier
Martin Pepiciello, MA
Presse und Kommunikation
Telefon: 00436763321021
E-Mail: [email protected]
Website: www.austropapier.at
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