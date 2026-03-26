AK: Wichtig, dass Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht wird!

Wien (OTS) -

Der Nahost-Krieg zeigt, wie wichtig ein rascher Ausbau erneuerbarer Energien, Netze und Speicher ist. Denn es geht darum, die Abhängigkeit von fossilen Importen zu reduzieren und die Versorgungssicherheit in Österreich sicherzustellen. Die AK begrüßt das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz. „Nur wenn wir den Ausbau der Erneuerbaren wirklich ernst nehmen, können wir langfristig nachhaltige und leistbare Energie für die Konsument:innen und Wirtschaft sicherstellen“, betont AK Wirtschafts-Bereichsleiter Tobias Schweitzer.

Beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz ist im Sinne der Akzeptanz darauf zu achten, dass die Öffentlichkeit in die Verfahren eingebunden wird und besonders wertvolle Lebensräume geschützt werden. Das Gesetz setzt dafür wichtige Hebel, wie raschere Verfahren durch eine Stärkung der strategischen Umweltprüfung und ein strenges Monitoring von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Positiv ist auch, dass gegenüber den Bundesländern Ausbauziele festgelegt werden. Halten sie diese nicht ein, haben sie mit Konsequenzen zu rechnen.