  • 26.03.2026, 14:18:02
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Erste endoskopische Wirbelsäulenoperation im Universitätsklinikum Neunkirchen erfolgreich durchgeführt

LR Kasser: Weniger Schmerzen, kürzere Aufenthalte

St. Pölten (OTS) - 

Die Operation im UK Neunkirchen wurde von dem erfahrenen Wirbelsäulenspezialisten OA Ass.-Prof. Dr. Matthias Stark durchgeführt und setzt einen wichtigen Meilenstein für die orthopädische Versorgung in der Region. „Die Stärkung bestehender Strukturen und die gezielte Weiterentwicklung haben eine zentrale Rolle in der modernen medizinischen Versorgung. Ambulante Eingriffe und Tageskliniken sind dabei im Gesundheitsplan 2040+ ein wichtiger Bestandteil. Ziel dabei ist es, mit den bestehenden Ressourcen eine noch bessere Versorgung zu gewährleisten. Denn durch die gezielte Planung der Eingriffe und effiziente Abläufe können Wartezeiten verkürzt werden“, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Dank modernster endoskopischer Technik können minimalinvasive Wirbelsäulenoperationen - etwa bei Bandscheibenvorfällen oder degenerativen Erkrankungen – nun besonders schonend durchgeführt werden. Diese Methode erlaubt eine extrem gewebeschonende Operation ohne die Weichteile zu beeinträchtigen. Langfristig sollen ausgewählte Eingriffe auch im tagesklinischen Setting angeboten werden. „Durch diese neue Technik können sowohl die postoperativen Schmerzen als auch der damit verbundene Klinikaufenthalt deutlich reduziert werden“, erklärt OA Ass.-Prof. Dr. Matthias Stark.

Auch der Vorstand der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie Prim Ass.-Prof. Dr. Alfred Ungersböck zeigt sich begeistert: „Unsere Patientinnen und Patienten stehen für uns immer im Mittelpunkt. Die Einführung dieser Methode ist vergleichbar mit der Einführung der Kniearthroskopie vor einigen Jahrzehnten. Damals wurden viele Eingriffe am Knie noch über einen offenen Zugang durchgeführt. Heute erfolgen sie meist minimalinvasiv über eine Arthroskopie. Eine ähnlich schonende Technik nimmt nun auch Einzug in der Wirbelsäulenchirurgie.“

Weitere Informationen: Claudia Tisch, Universitätsklinikum Neunkirchen, Tel.: +43 (0)2635 9004-17001, E-Mail: [email protected]

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