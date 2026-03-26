  • 26.03.2026, 13:29:02
  • /
  • OTS0162

IV: EABG neben AVG und geplanter UVP-Novelle wichtiger Baustein zur dringend notwendigen Verfahrensbeschleunigung

Zentrale Verbesserungen enthalten, volles Potenzial zur Straffung von Verfahren muss ausgeschöpft werden

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt vorbehaltlich einer detaillierten Analyse grundsätzlich die seit langem angekündigte Regierungsvorlage des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG) als wichtigen Schritt zur Beschleunigung der Genehmigung von Energieanlagen und somit der Energiewende. Diese gilt es jedoch umfassend und technologieoffen zu definieren. Mit der Einführung eines „One-Stop-Shop“-Prinzips und einer effizienten Strukturierung der Verfahren sind zentrale Verbesserungen für Energieprojekte zu erwarten. Schlanke und praxisnahe Verfahren sind entscheidend, um Projekte schneller umzusetzen und Investitionen zu ermöglichen.

„Die geplante Verfahrenskonzentration ist ein wesentlicher Fortschritt. Eine Behörde, ein Verfahren, eine Entscheidung – das ist der richtige Ansatz, um Projekte der Energiewende endlich schneller auf den Boden zu bringen. Jahrelange Verfahren belasten den Wirtschaftsstandort ohne ökologischen Mehrwert“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Daher gilt es das gesamte Potenzial für straffere Abläufe und gegen die Verschleppung von Verfahren auszuschöpfen, auch im Rahmen der Interessensabwägung. So sind gerade Einschränkungen bei der Wasserkraft im Hinblick auf die Zuerkennung des überragenden öffentlichen Interesses nicht nachvollziehbar.

Die IV plädiert für noch weitere Verbesserungen unter dem Primat der Verfahrensökonomie, eine rasche Beschlussfassung des EABG und eine zeitnahe Vorlage der geplanten UVP-Novelle, als zentralen Pfeiler für die Beschleunigung von Großprojekten.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright