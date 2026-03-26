Strategisches Wachstum: Verstärkung bei HASCH UND PARTNER

Linz/Wien (OTS) -

Die renommierte österreichische Wirtschaftsrechtskanzlei HASCH UND PARTNER baut ihre Partnerstruktur strategisch aus: Mit Mag. Oliver Walther verstärkt ein erfahrener Arbeits- und Vergaberechtler den Wiener Standort. Zeitgleich werden Mag. Alexander Milla und Mag. Onurcan Arslan zu Partnern ernannt – beide sind seit Jahren erfolgreich für die Sozietät tätig. In Linz erhöhen Mag. Reinhard Kollros und Mag. Johannes Wolfgruber, MBA ihre Beteiligungen.

Die Anwaltssozietät setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität, nachhaltiges Wachstum und die gezielte Weiterentwicklung der beiden Standorte Linz und Wien.

Erfahrung und Expertise gepaart mit Inhouse-Talent-Entwicklung

Mit Mag. Oliver Walther gewinnt HASCH UND PARTNER einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Berufserfahrung als Partner. Seine Karriere startete er 2002 als Unternehmensjurist im Alcatel-Konzern, zuletzt war er Partner einer renommierten Wiener Wirtschaftskanzlei. Er verfügt über umfassende Expertise im Arbeits- und Vergaberecht.

„Mit Oliver Walther konnten wir einen hochkarätigen Rechtsanwalt für unseren Wiener Standort gewinnen, der über umfassende Expertise und ein exzellentes Netzwerk verfügt. Von seiner Erfahrung in den Bereichen Arbeitsrecht und Vergaberecht werden unsere Mandanten nachhaltig profitieren", betont Dr. Franz Guggenberger, geschäftsführender Partner in Wien.

Mag. Alexander Milla und Mag. Onurcan Arslan haben sich in den vergangenen Jahren bei HASCH UND PARTNER zu hochqualifizierten Rechtsanwälten entwickelt. Beide stammen aus den eigenen Reihen der Kanzlei und repräsentieren die erfolgreiche Nachwuchsförderung und interne Entwicklung der Sozietät.

Mag. Alexander Milla ist seit September 2022 Rechtsanwalt und bereits seit über sieben Jahren im Unternehmen. Seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen der Unternehmensgründung und -nachfolge, Umgründungsrecht, M&A sowie im Liegenschaftsbereich.

Mag. Onurcan Arslan ist seit Dezember 2022 Rechtsanwalt und war zuvor ab November 2020 als Rechtsanwaltsanwärter bei HASCH UND PARTNER tätig. Davor war er bei anderen renommierten Wiener Sozietäten beschäftigt. Seine Schwerpunkte liegen in den Themenbereichen Restrukturierung und Insolvenzrecht, Prozessrecht sowie im Baurecht.

„Alexander Milla und Onurcan Arslan haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur fachlich hervorragend sind, sondern auch unsere Kanzleiwerte leben. Ihre Beförderung zu Partnern ist eine logische Konsequenz ihrer außergewöhnlichen Leistungen und ihres Engagements", so Dr. Bernhard Steindl, Partner am Standort Wien.

Stärkung am Standort Linz

Nicht zuletzt wird auch am Standort Linz die Partnerstruktur weiterentwickelt: Mag. Reinhard Kollros und Mag. Johannes Wolfgruber, MBA haben ihre Beteiligungen an der Kanzlei nach drei äußerst erfolgreichen Jahren der Partnerschaft weiter ausgebaut und unterstreichen damit ihr langfristiges Commitment zur Sozietät.

Mag. Johannes Wolfgruber, MBA ist hauptsächlich in den Bereichen Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A, Vertragsrecht sowie Erbrecht und insbesondere in seinem Spezialgebiet, dem Privatstiftungsrecht – auch länderübergreifend – tätig. Darüber hinaus ist er als Lektor und Fachvortragender stets aktiv.

Die Schwerpunkte von Mag. Reinhard Kollros liegen insbesondere in den Bereichen Immobilienrecht (ganzheitliche Abwicklung von wesentlichen Leitprojekten in OÖ), Bauvertragsrecht, Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie Arbeitsrecht. Zusätzlich ist er langjährig als Fachvortragender laufend tätig.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Reinhard Kollros und Johannes Wolfgruber zwei fachlich hochqualifizierte Rechtsanwälte noch stärker in unserer Partnerstruktur verankern konnten. Gemeinsam ermöglicht uns dies auch am Standort Linz weiterhin kontinuierlich zu wachsen und unsere Mandanten bestmöglich zu betreuen" so DDr. Alexander Hasch, Gründer der Kanzlei und geschäftsführender Partner in Linz.

Stabilität und Qualität für Mandanten

Die strategische Stärkung bedeutet für Mandant:innen vor allem eines: Stabilität, gebündelte Expertise und höchste fachliche Qualität über alle Standorte hinweg – heute und in Zukunft. HASCH UND PARTNER setzt damit ihre Wachstumsstrategie konsequent fort und positioniert sich als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Mandate im Wirtschaftsrecht.

Über HASCH UND PARTNER

HASCH UND PARTNER ist eine renommierte österreichische Anwaltsgesellschaft mit Büros in Wien und Linz sowie Partnerkanzleien in Prag, Budweis, Bratislava, Zagreb und Novi Sad. Die Kanzlei hat sich auf das Gebiet des Wirtschaftsrechts spezialisiert und berät nationale und internationale Mandanten in allen Bereichen des Unternehmensrechts.

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