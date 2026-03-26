  • 26.03.2026, 13:22:02
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ORF-„Pressestunde“ mit Sepp Schellhorn, Staatssekretär im BM für europ. und int. Angelegenheiten, NEOS

Am 29. März um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Josef „Sepp“ Schellhorn hat schon viele Rollen ausgefüllt: Gastronom, Unternehmer, seit einem Jahr ist er Staatssekretär in der Regierung und für Deregulierung zuständig. Und da trifft er in Österreich auf ein weites Betätigungsfeld – erste Schritte sind getan, zumindest die gesetzliche Regelung steht, um die Digitalisierung der Verwaltung möglich zu machen. Aktuell ist das aber ein Nebenschauplatz angesichts der Energiekrise, die auch steigende Treibstoffpreise nach sich zieht. Das mit Mühe zustande gekommene Sprit-Preis-Gesetz soll zumindest abfedern. Wie viel Eingriff verträgt der Markt? Welche Reformen darf die Regierung nicht aus den Augen verlieren, wie hält es Sepp Schellhorn mit seiner Social-Media-Präsenz und welche Pläne hat er für seine Partei als NEOS-Landeschef in Salzburg? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 29. März 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Petja Mladenova, „Kronen Zeitung“, und Klaus Webhofer, ORF.

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