Die Reise einer Kinderspeise: Wie GOURMET Kids Kinderverpflegung sichtbar, erlebbar und verständlich macht

Wien (OTS) -

Wie entsteht eine warme Mahlzeit für Kinder und was braucht es, damit kindgerechte Speisen täglich zuverlässig auf den Mittagstisch kommen? Beim Tag der offenen Tür am Frischküchenstandort Wien, haben rund 160 Besucher:innen, darunter Gemeindevertreter:innen, Pädagog:innen, Eltern und Kinder, Einblicke bekommen, wie gesunde Kinderverpflegung bei GOURMET Kids umgesetzt wird.

„Hinter jeder Kinderspeise steckt ein professioneller Prozess – von der ersten Rezeptidee bis auf den Teller“, erklärt Mag.ª Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering bei GOURMET. „Wir zeigen, wie viel Wissen, Sorgfalt und Verantwortung notwendig sind, um Kinder täglich richtig gut zu versorgen.“

Von der ersten Idee bis zur fertigen Speise für Kinder

Hinter einer Speise für Kinder stecken viele sorgfältige Schritte. Eltern sehen im Alltag meist nur den „letzten Meter“, den Teller ihres Kindes. Der Tag der offenen Tür macht die „Reise einer Kinderspeise“ greifbar und zeigt, wie hochprofessionell, systemrelevant und durchdacht die Arbeit von GOURMET Kids ist. Dabei wird deutlich, welchen Beitrag GOURMET seit fünf Jahrzehnten zur verlässlichen und qualitätsgesicherten Verpflegung in Kindergärten und Schulen leistet.

Erlebnisstationen für Kinder, Eltern und Entscheidungsträger

Verschiedene Erlebnisstationen machen sichtbar, wie pädagogischer Anspruch, Qualitätskriterien und Verantwortung bei GOURMET Kids zusammenwirken. Kinder können an spielerischen Mitmach-Stationen Rätsel rund ums Essen lösen und gemeinsam mit der City Farm Augarten, mit der GOURMET Kids bereits seit zehn Jahren eine wertvolle Partnerschaft verbindet, verschiedene Gemüsesorten erforschen. In der Kinderkochwerkstatt bereiten sie kindgerechte Pausensnacks zu und sie treffen Gourmelino, das Maskottchen von GOURMET Kids. Eltern erhalten transparente Einblicke in Abläufe und Qualitätsmaßnahmen, tauschen sich direkt mit Ernährungsexpert:innen aus und erfahren in Vorträgen Fakten zu Herkunft, Nachhaltigkeit und pädagogischen Grundlagen – mit dem klaren Signal, dass ihre Kinder in guten Händen sind. Für Entscheidungsträger:innen werden Effizienz, Expertise und Prozesssicherheit sichtbar gemacht, ergänzt durch Einblicke in aktuelle Innovationen. Bei der Galerieführung bekommen die Besucher:innen einen transparenten Einblick in die größte Frischküche Wiens.

Kindgerechter Buffetwagen für mehr Selbstbestimmtheit

Um sich von der Qualität der Speisen zu überzeugen, darf natürlich auch eine Verkostung nicht fehlen. Der kindgerechte Buffetwagen, der auch in Schulen zum Einsatz kommt, fördert Selbstbestimmtheit und bietet den Kindern die Möglichkeit, sich ihre Lieblingsspeisen selbst zusammenzustellen. Damit zeigt der Tag der offenen Tür die „Reise einer Kinderspeise“ von der Idee bis zu den fertigen Speisen. Denn Kinderverpflegung ist bei GOURMET Kids mehr als Kochen, sie verbindet Ernährungsbildung mit gelebter Verantwortung.

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