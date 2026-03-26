Radio-Produktionen des ORF Vorarlberg für internationales Millionenpublikum

Wien (OTS) -

Zahlreiche hochwertige Konzertaufnahmen von herausragenden Klassikveranstaltungen in Vorarlberg werden jedes Jahr vom ORF Vorarlberg produziert. Dazu gehören unter anderem Produktionen von den Bregenzer Festspielen, der Schubertiade in Hohenems und Schwarzenberg sowie von Konzerten des Symphonieorchesters Vorarlberg. Ausgewählte Aufnahmen werden via Programmaustausch der EBU, European Broadcasting Union (Dachorganisation der europäischen öffentlich-rechtlichen Sender), weltweit verbreitet und erreichen dadurch ein Millionenpublikum.

Kulturland Vorarlberg via ORF weltweit gehört

2025 produzierte der ORF Vorarlberg unter anderem Mitschnitte von drei Produktionen der Bregenzer Festspiele und zwölf Schubertiade-Konzerten. So wurde etwa die Hausoper „OEdipe“ von den Bregenzer Festspielen 2025 von 22 ausländischen Rundfunkstationen übernommen (u. a. in Belgien, Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Kroatien, Italien, Lettland, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden und Slowenien) und erreichte zusätzlich 6,1 Millionen Kulturinteressierte außerhalb Vorarlbergs via Radio. Das Klavierkonzert von Francesco Piemontesi von der Schubertiade Schwarzenberg 2025 wurde von 16 ausländischen Rundfunkstationen gesendet und so zusätzlich von 10,8 Millionen Personen über Vorarlberg hinaus gehört. (Quelle: Ö1 International Relations / EBU European Broadcasting Union)

Hervorragendes Produktionsteam

Für die erstklassige Qualität der Aufnahmen sorgt das Team des ORF Vorarlberg. Tonangebend sind Musikaufnahmeleiter Stefan Höfel sowie die Tonmeister Christoph Maria Holzer und Bernhard Torghele mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Produktionstechnik.

Konzertaufnahmen des ORF Vorarlberg 2026

Heuer bringt der ORF Vorarlberg erneut musikalische Highlights aus dem Vorarlberger Konzertjahr in alle Welt. Liebhaber der klassischen Musik können sich auf Aufzeichnungen von fünf Produktionen der Bregenzer Festspiele und 17 Aufnahmen der Schubertiade freuen. Zu hören sind 2026 von den Bregenzer Festspielen unter anderem die Premiere der Opernproduktion „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ von Leoš Janáček (live in Ö1 am 23. Juli, 19.30 Uhr), ein Chansonabend unter dem Titel „Douce France“ mit Anne Sofie von Otter und Band, Konzerte des Symphonieorchesters Vorarlberg sowohl unter der Leitung von Chefdirigent Leo McFall als auch unter der Leitung der finnisch-ukrainischen Dirigentin Dalia Stasevska und ein Konzert der Wiener Symphoniker mit Chefdirigent Petr Popelka.

Von der Schubertiade Hohenems werden beispielsweise Aufzeichnungen vom Klavierabend des britischen Pianisten Paul Lewis (19. Juni), vom Kammerkonzert mit u. a. Renaud Capuçon (Violine) und Gérard Caussé (Viola) (21. Juni), vom Klavierabend mit Francesco Piemontesi (24. Juni) sowie vom Liederabend mit Bariton Andrè Schuen (24. August) für Ö1 und in weiterer Folge für die EBU produziert.

Breit gefächertes Kulturprogramm

Über Aufnahmen von den Bregenzer Festspielen und der Schubertiade hinaus produziert der ORF Vorarlberg zudem zahlreiche Konzertmitschnitte, etwa vom Symphonieorchester Vorarlberg oder von Konzertreihen wie „Musik in der Pforte“, „Concerto Stella Matutina“, den „Bludenzer Tagen zeitgemäßer Musik“, den „Hohenemser Chor- und Orgeltagen“ oder den „Internationalen Bludescher Orgelkonzerten“. Diese Aufnahmen sind wöchentlich in der Sendung „Das Konzert“ jeweils am Montag ab 21.00 Uhr bei ORF Radio Vorarlberg zu hören. Darbietungen aus dem Bereich der Volks-, Chor- und Blasmusik finden zudem im ORF Vorarlberg Eingang in Veranstaltungen und Radiosendungen wie „Musik Lokal“.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit großem Engagement und modernster Technik macht unser Team musikalische Highlights aus Vorarlberg international zugänglich. Dass diese hochwertigen Produktionen ein Millionenpublikum von Bregenz bis Bratislava, von Hohenems bis Helsinki erreichen, spricht sowohl für die Qualität der Veranstaltungen als auch für die hohe Kompetenz des ORF Vorarlberg in der Musikproduktion.“

Stefan Höfel, Musikaufnahmeleiter ORF Vorarlberg: „Unsere Mitschnitte finden weltweit ein großes Publikum – das ist für uns als ORF Vorarlberg jedes Jahr aufs Neue eine besondere Bestätigung. Es zeigt, dass die musikalische Qualität aus Vorarlberg weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird.“