Spritpreisbremse, Dialektunterricht und Wahlkampf in Ungarn – „Gute Nacht Österreich“ am 27. März

Wien (OTS) -

Seit Kurzem gilt nicht mehr das Auto selbst als Statussymbol, sondern ein voller Tank. Wer sich den noch leisten kann, darf sich inzwischen schon fast zu den Oberen Zehntausend zählen. Die Regierung hat jetzt darauf reagiert und diese Woche mit Unterstützung der Grünen eine Spritpreisbremse beschlossen. „Gute Nacht Österreich“ widmet sich am Freitag, dem 27. März 2026, um 23.25 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON gewohnt satirisch dem Zankapfel Zapfsäule.

Geht es nach Integrationsministerin Claudia Bauer müssen Asylantinnen und Asylanten in Zukunft nicht nur Deutsch, sondern auch die regionale Mundart lernen. Denn mit Hochdeutsch allein würden die österreichischen Ureinwohner:innen für Flüchtlinge schlichtweg unverstanden bleiben – und das findet die Ministerin nicht leiwand. Aber wie soll dieser Dialektunterricht in der Praxis aussehen? Das bespricht Peter Klien mit seinem Studiogast Gregor Seberg.

Seit 16 Jahren regiert Viktor Orbán als Ministerpräsident in Ungarn. Am Sonntag, dem 12. April, stehen die nächsten Wahlen an. Peter Klien wirft einen Blick auf die aktuelle Situation in unserem Nachbarland. Was passiert dort mit EU-Fördermitteln? Wie steht Orbán überhaupt zu Europa? Und welche Bande hat er zu Russland, China und den USA geknüpft?