YELLLOW: Das neue Mobilfunk-Paket der Post startet mit 1. April

Wien (OTS) -

Mit 1. April 2026 startet YELLLOW, das neue Mobilfunk-Paket der Österreichischen Post. Ab Mittwoch sind YELLLOW-Produkte in allen rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern sowie online auf www.YELLLOW.at erhältlich. Was YELLLOW so besonders macht: österreichweit persönliche Beratung und dauerhaft günstige Tarife.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Mit YELLLOW bringen wir frischen Wind in den österreichischen Mobilfunkmarkt: einfache, leicht verständliche Angebote und echte Beratung vor Ort. Das ist ein Service, das es so bei keinem anderen Anbieter gibt. Wir kombinieren diesen österreichweiten Beratungsanspruch mit dauerhaft günstigen Tarifen. In rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern stehen wir unseren Kund*innen persönlich zur Seite. YELLLOW ist unser Angebot für alle, die einen zuverlässigen Mobilfunkpartner wollen, der nicht nur digital, sondern auch persönlich erreichbar ist. “

Vier attraktive Handytarife zum Start

Zum Start bietet YELLLOW vier attraktive Handytarife ohne Vertragsbindung an, die alle Bedürfnisse der Österreicher*innen abdecken. Wer zum Start bis 30. Juni 2026 einen YELLLOW-Tarif abschließt, sichert sich diesen Fixpreis dauerhaft - und zwar ein Tarifleben lang:

YELLLOW Mobile S: 75 GB, 1.000 Min/SMS, 30 Min in die EU, bis zu 100 Mbit/s mit 5G um 9,89 Euro/Monat

75 GB, 1.000 Min/SMS, 30 Min in die EU, bis zu 100 Mbit/s mit 5G um YELLLOW Mobile M: 120 GB, 1.500 Min/SMS, 60 Min in die Min EU, bis zu 150 Mbit/s mit 5G um 14,39 Euro/Monat

120 GB, 1.500 Min/SMS, 60 Min in die Min EU, bis zu 150 Mbit/s mit 5G um YELLLOW Mobile L: 200 GB, 2.000 Min/SMS, 120 Min in die EU, bis zu 200 Mbit/s mit 5G um 18,89 Euro/Monat

200 GB, 2.000 Min/SMS, 120 Min in die EU, bis zu 200 Mbit/s mit 5G um YELLLOW Mobile 65 Plus (exklusiv in Postfilialen und bei Postpartnern): 10 GB, 2.000 Min/SMS, bis zu 50 Mbit/s mit 4G um 8,09 Euro/Monat

Für Postler*innen, Family & Friends und bank99-Kund*innen bietet YELLLOW zudem eigene, vergünstigte Tarifkonditionen an.

Zwei Internettarife mit unlimitiertem Datenvolumen

Mit dem Start von YELLLOW sind auch zwei günstige Internettarife für zuhause verfügbar – jeweils ohne Vertragsbindung und mit unbegrenztem Datenvolumen. Auch hier gilt: Tarife, die bis 30. Juni 2026 abgeschlossen werden, bleiben dauerhaft zum Fixpreis bestehen.

YELLLOW INTERNET: unlimitiertes Datenvolumen, bis zu 70 Mbit/s mit 4G um

18,89 Euro/Monat

unlimitiertes Datenvolumen, bis zu 70 Mbit/s mit 4G um YELLLOW INTERNET SPEED: unlimitiertes Datenvolumen, bis zu 120 Mbit/s mit 5G um 28,79 Euro/Monat

Zusatzpakete für mehr Flexibilität

Je nach persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen bietet YELLLOW verschiedene Zusatzpakete für seine Kund*innen an:

Daten: 4 GB zusätzlich für 30 Tage, bis zu 100 Mbit/s um 4,99 Euro

4 GB zusätzlich für 30 Tage, bis zu 100 Mbit/s um Roaming: 1 GB Datenroaming in 35 Länder außerhalb der EU für 7 Tage und mit bis zu 100 Mbit/s um 4,99 Euro 100 Min/SMS im Ausland in 35 Länder außerhalb der EU für 7 Tage um

24,99 Euro 1 GB Datenroaming in der Schweiz für 30 Tage und mit bis zu 100 Mbit/s um 3,99 Euro

Auslandstelefonie: Call EU+ mit 100 Min/SMS von Österreich in die EU sowie nach Island, die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Großbritannien, Moldau und die Ukraine für 30 Tage um 3,99 Euro

Call EU+ mit 100 Min/SMS von Österreich in die EU sowie nach Island, die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Großbritannien, Moldau und die Ukraine für 30 Tage um Sicherheit: YELLLOW-Onlineschutz erkennt und blockiert automatisch gefährliche Websites, für 30 Tage um 1,99 Euro

Umfangreiches Hardware-Sortiment in allen Postfilialen

YELLLOW bietet ein umfangreiches Hardware-Sortiment, das in allen Postfilialen angesehen und in die Hand genommen werden kann. Die YELLLOW Service-Expert*innen unterstützen und beraten dabei gerne. Wenn das gewünschte Gerät in der Postfiliale lagernd ist, kann es direkt mitgenommen werden, ansonsten bieten Postfilialen und Postpartner auch die bequeme Lieferung nach Hause an. Das Hardware-Sortiment umfasst u.a. Smartphones von Samsung, Xiaomi und Emporia sowie 5G-Router von ZTE.

Auch beim Hardwarekauf profitieren Postler*innen von speziellen Mitarbeiter*innenrabatten.

Neuer Look in Postfilialen: YELLLOW-Branding und Dienstkleidung

Mit 1. April beginnt auch optisch eine neue Ära in allen Postfilialen des Landes: Die Filialen tragen ein sichtbares YELLLOW-Branding und verfügen über eigene YELLLOW-Präsentationsbereiche.

Parallel dazu werden alle Filialmitarbeiter*innen mit neuer Dienstkleidung ausgestattet. Statt „strenger“ Hemden und Blusen können die Mitarbeiter*innen aus Polos, Westen und Hoodies wählen, entworfen von Star-Designerin Marina Hoermanseder. Die neue Dienstkleidung wurde gemeinsam mit Filialmitarbeiter*innen getestet und entwickelt, um einen noch höheren Tragekomfort zu ermöglichen. Schwarze Grundfarben mit gelben Elementen sorgen für ein modernes, einheitliches Erscheinungsbild und passen sich optisch dem Outfit der Zusteller*innen an.

Premiere: YELLLOW-Briefmarke mit eigenem QR-Code

Wie sehr Technologie und Tradition bei der Österreichischen Post Hand in Hand gehen, beweist das Unternehmen mit der YELLLOW-Sonderbriefmarke. Die Briefmarke zeigt ein über eine Österreichkarte gehaltenes Smartphone. Neben dem Logo von Post und YELLLOW ist ein QR-Code abgedruckt, der derzeit auf www.YELLLOW.at verlinkt, später aber auch auf interaktive Inhalte wie Gewinnspiele, Newsletter und Co. verlinken kann – ein Novum in der österreichischen Philatelie.

Die Briefmarke hat einen Nennwert von 1 Euro (Tarif: Brief Österreich S) und erscheint in einer hohen Auflage von 700.000 Stück. Erhältlich ist sie in allen Postfilialen und bei allen Postpartnern, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: [email protected]).

Das alles ist YELLLOW

Während viele andere Mobilfunkanbieter*innen entweder auf Discount-Image oder komplexe Premium-Pakete mit Vertragsbindung setzen, bietet YELLLOW eine klare Alternative:

Günstige Tarife ohne Vertragsbindung

Einfache, leicht verständliche Angebote

Persönliche Beratung am Schalter bei rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern

Verlässliche Netzqualität eines großen Anbieters

YELLLOW ist das neue und unkomplizierte „Hallo, wir sind für dich da!“ in der Welt der österreichischen Telekommunikation.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Mit YELLLOW setzen wir auf eine simple Idee: Mobilfunk muss einfach, günstig und nah bei den Menschen sein. Wir schaffen eine Alternative zu komplexen Angeboten mit Bindung und reinen Online-Discountern, und das mit klaren Leistungen, günstigen Preisen und persönlicher Beratung. YELLLOW ist unsere Einladung an ganz Österreich: Immer da, wenn du uns brauchst. “

Fakten auf einen Blick

(Stand: März 2026)