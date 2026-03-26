Thomas Stipsits untersucht am 30. März in ORF 1 ein „Eierkratz-Komplott“

Wien (OTS) -

Am 28. Oktober 2024 begab sich Thomas Stipsits in ORF 1 in der ORF/ARTE-Verfilmung seines ersten „Stinatz Krimis“ gemeinsam mit der „Kopftuchmafia“ und durchschnittlich 1,182 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 41 Prozent Markanteil auf Tätersuche, am 20. Oktober 2025 war er mit durchschnittlich 1,099 Millionen bei 40 Prozent Marktanteil einer „Uhudler-Verschwörung“ auf der Spur. Am Montag, dem 30. März 2026, ist der beliebte Kabarettist, Schauspieler, Musiker und Autor um 20.15 Uhr in der ORF-1-Premiere des dritten Teils (bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON; Dacapo am Karsamstag, dem 4. April, um 17.15 Uhr in ORF 1) erneut als unkonventioneller Inspektor Sifkovits im ORF-Ermittlungseinsatz. Gemütliche Familienzeit ist ihm beim Heimatbesuch nicht vergönnt, denn im sonst so beschaulichen Südburgenland macht das Verbrechen auch vor der Osterzeit nicht Halt. Statt Palmkatzerln und Schokohasen wartet ein „Eierkratz-Komplott“, wenn ein eigentlich für die traditionell kunstvolle Verzierung von Ostereiern gedachtes Messer an einem Ortsbewohner „ausprobiert“ wird. Die Ermittlungen rund um das allseits unbeliebte Opfer mit einem unglücklichen Händchen für Finanzen gehen Sifkovits dabei näher, als er für möglich gehalten hat.

Für Regie und Drehbuch zeichnet auch bei der ORF/ARTE-Verfilmung von Thomas Stipsits’ drittem „Stinatz Krimi“ das bewährte Team der ersten beiden Filme verantwortlich: Im Regiestuhl nahm erneut Daniel Geronimo Prochaska Platz, das Drehbuch nach dem gleichnamigen Roman stammt wieder aus der Feder von Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Neben Thomas Stipsits standen in u. a. Stinatz und Umgebung sowie Wien erneut Erika Deutinger, Linde Prelog, Erika Mottl, Sabrina Reiter, Christoph Krutzler, Clemens Berndorff, Lukas Walcher, Julia Edtmeier, Alexander Absenger, Mona Kospach und Hannah Darabos sowie Eva Maria Frank, Klaus Windisch, Selina Heindl, Reinhold G. Moritz, Ferry Öllinger u. a. vor der Kamera.

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In der beschaulichen burgenländischen Provinz wird erneut ein Mordfall zur Herausforderung für Gruppeninspektor Sifkovits (Thomas Stipsits). Diesmal steht das traditionelle Eierkratzen im Mittelpunkt – ein uraltes Kunsthandwerk, das nur noch wenige Frauen in Stinatz beherrschen. Als Sifkovits seine Mutter in der Karwoche besucht, erreicht ihn eine erschütternde Nachricht: Fredi Horvatits (Franz Sailer) wurde erstochen – ausgerechnet mit einem Eierkratzmesser! Mit Unterstützung der schlagfertigen „Kopftuchmafia“, bestehend aus der Resetarits Hilda (Linde Prelog), der Grandits Resl (Erika Mottl) und seiner Mutter Baba (Erika Deutinger), begibt sich Sifkovits auf Spurensuche und erkennt, dass das halbe Südburgenland verdächtig ist. Denn Fredi hat im großen Stil Geld verspekuliert und außer seiner Schwester Alexandra (Eva Maria Frank) nicht wirklich viele Freunde gehabt. Je näher Sifkovits der Wahrheit kommt, desto mehr beschleicht ihn ein beunruhigender Verdacht: Könnte sogar seine Mutter am Mord beteiligt sein? Der „burgenländische Columbo“ steht diesmal wohl vor dem kniffligsten Fall seiner Karriere.

„Eierkratz-Komplott“ ist eine Koproduktion von Mona Film, ORF und ARTE mit Unterstützung von FISA+, ABA, Fernsehfonds Austria und Land Burgenland.

Die „Stinatz Krimis“ auf ORF ON streamen

„Eierkratz-Komplott“, die ORF/ARTE-Verfilmung von Thomas Stipsits’ drittem „Stinatz Krimi“, steht bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch „Kopftuchmafia“ und „Uhudler-Verschwörung“, die ersten beiden Filme der Reihe, weiterhin gestreamt werden können.