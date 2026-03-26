„G’sund in Österreich“ mit Dr. Christine Reiler zum Thema: „Aufatmen – Wie Lunge und Luft gesund bleiben“

Wien (OTS) -

Österreich begeistert mit einer Naturvielfalt, die nicht nur Erholung bietet, sondern auch zur Gesundheit beiträgt. Ein entscheidender Faktor dieser heilsamen Wirkung bleibt jedoch oft unbeachtet, obwohl er uns überall umgibt: die Luft, die wir atmen. Ob am Wasserfall, im Bergwald, auf der Alm oder in den Tälern und Städten – sie prägt unser Wohlbefinden stärker als vielen bewusst ist. Rund 50 Regionen in Österreich tragen sogar offiziell den Titel „Luftkurort“ und verfügen über ein ganz besonderes Klima. Aufenthalte im Freien in diesen Gebieten fördern nachweislich die körperliche und seelische Gesundheit.

Die aktuelle Dokumentation „G’sund in Österreich: Aufatmen – Wie Lunge und Luft gesund bleiben“ mit Ärztin und Moderatorin Dr. Christine Reiler beleuchtet am Montag, dem 30. März 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die medizinisch relevanten Aspekte der österreichischen Luftqualität und präsentiert neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, von denen viele hierzulande gewonnen wurden. Christian Kuglers Film erzählt die Geschichten von Menschen, die durch schlechte Luft erkrankten – und von jenen, deren Gesundheit sich durch die richtige Luftqualität deutlich verbessert hat.

Wie wertvoll gute Luft sein kann, zeigt etwa das Beispiel des Oberösterreichers Helmut Steigersberger. Er wuchs mit der schweren Lungenerkrankung Cystische Fibrose auf und erhielt 2001 eine Spenderlunge. Heute zählt er zu den wenigen Menschen in Europa, die seit fast 25 Jahren mit einem transplantierten Organ leben. Der sportliche 50-Jährige verbringt so viel Zeit wie möglich in der Natur und wandert mit Begeisterung in den Bergen. Gemeinsam mit anderen Lungentransplantierten hat er sogar den Kilimandscharo bestiegen. Als nächstes Ziel wartet der höchste Berg Südamerikas.

Doch nicht nur Menschen mit Lungenerkrankungen profitieren von Bewegung in sauberer Luft. Stress, Bewegungsmangel und sitzende Tätigkeiten führen dazu, dass viele das richtige Atmen verlernen. Ein Spaziergang oder eine Laufrunde im Freien ist daher oft die beste Atemtherapie. Selbst Singen kann Beschwerden von Asthma- oder sogar Lungenkrebspatientinnen und -patienten lindern. Christine Reiler macht den Selbstversuch und singt mit Betroffenen.

Wir verbringen den Großteil unseres Lebens in Innenräumen, wo die Luftqualität meist deutlich schlechter ist als im Freien. Innenraumluft besteht aus Luft, die von außen kommt, und einer Vielzahl zusätzlicher Schadstoffe, die das moderne Leben mit sich bringt – wie etwa Dämpfe von Druckern, Klebern, Lacken, Kerzen, Kaminen oder Gasherden. Ein nicht unbeträchtliches Ausmaß der Innenluft besteht auch aus verbrauchter Atemluft. Jeder einzelne Atemzug transportiert all diese Stoffe in unseren Körper und beeinflusst nicht nur die Lunge, sondern potenziell auch das Immunsystem, die Psyche und die geistige Leistungsfähigkeit.

Durch moderne, immer dichtere Bauweisen hat sich die Problematik in den vergangenen Jahrzehnten verschärft. Gleichzeitig gibt es heute wirksame Möglichkeiten, Innenräume zu gesunden Rückzugsorten zu machen. Während man im Freien Pollen und anderen Allergenen ausgeliefert ist, lässt sich der Innenraum zu einem „Safe Space“ gestalten, in dem sich das Immunsystem erholen kann. Auch Luft aus Bienenstöcken soll gesundheitsfördernd wirken. Christine Reiler hat diese Therapie getestet. Wie es ihr ergangen ist, erfahren die Zuseherinnen und Zuseher in der Sendung „G’sund in Österreich: Aufatmen – Wie Lunge und Luft gesund bleiben“.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Sendung wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und live übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream. Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.