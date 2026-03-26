FPÖ-Schnabel: „Selbstverteidigungskurse für ein sicheres Amstetten“

Amstetten (OTS) -

„Sicherheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter und vorausschauender Politik. Unser klares Ziel ist es, Amstetten sicher zu machen“, begrüßt FPÖ Amstetten Bezirksparteiobmann LAbg. Alexander Schnabel die gezielte Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen in Amstetten (Anm.: Die Hälfte der 150 Euro Kursgebühr wird Amstettener Frauen erstattet).

„Prävention ist der Eckpfeiler jeder nachhaltigen Sicherheitsstrategie. Es geht darum, unsere Landsleute zu stärken, bevor überhaupt etwas passiert. Mut und Selbstvertrauen sind dabei zentrale Voraussetzungen“, so Schnabel weiter.

Der nun geplante Kurs vermittelt nicht nur praktische Techniken zur Selbstverteidigung, sondern auch Selbstbewusstsein, richtiges Verhalten in Stresssituationen und klare Kommunikation in Gefahrensituationen. „Gerade diese Kombination macht den Unterschied. Sicherheit beginnt im Kopf – und genau dort setzen wir an. Wer vorbereitet ist, kann in entscheidenden Momenten mit Mut handeln und seine Freiheit besser schützen“, sagt Schnabel.

„Nun setzen wir den Plan in die Tat um. Es reicht nicht, über Sicherheit zu sprechen – wir Freiheitliche handeln. Es ist unsere Pflicht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für den Schutz unserer Amstettner zu schaffen. Unsere Bezirkshauptstadt setzt damit ein klares Zeichen für mehr Sicherheit, Verantwortung und Lebensqualität für alle Einwohner“, unterstreicht Schnabel.