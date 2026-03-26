  • 26.03.2026, 10:20:32
  • /
  • OTS0069

FPÖ-Schnabel: „Selbstverteidigungskurse für ein sicheres Amstetten“

Kurs für Frauen wird von Stadtgemeinde gefördert

Amstetten (OTS) - 

„Sicherheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter und vorausschauender Politik. Unser klares Ziel ist es, Amstetten sicher zu machen“, begrüßt FPÖ Amstetten Bezirksparteiobmann LAbg. Alexander Schnabel die gezielte Förderung von Selbstverteidigungskursen für Frauen in Amstetten (Anm.: Die Hälfte der 150 Euro Kursgebühr wird Amstettener Frauen erstattet).

„Prävention ist der Eckpfeiler jeder nachhaltigen Sicherheitsstrategie. Es geht darum, unsere Landsleute zu stärken, bevor überhaupt etwas passiert. Mut und Selbstvertrauen sind dabei zentrale Voraussetzungen“, so Schnabel weiter.

Der nun geplante Kurs vermittelt nicht nur praktische Techniken zur Selbstverteidigung, sondern auch Selbstbewusstsein, richtiges Verhalten in Stresssituationen und klare Kommunikation in Gefahrensituationen. „Gerade diese Kombination macht den Unterschied. Sicherheit beginnt im Kopf – und genau dort setzen wir an. Wer vorbereitet ist, kann in entscheidenden Momenten mit Mut handeln und seine Freiheit besser schützen“, sagt Schnabel.

„Nun setzen wir den Plan in die Tat um. Es reicht nicht, über Sicherheit zu sprechen – wir Freiheitliche handeln. Es ist unsere Pflicht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für den Schutz unserer Amstettner zu schaffen. Unsere Bezirkshauptstadt setzt damit ein klares Zeichen für mehr Sicherheit, Verantwortung und Lebensqualität für alle Einwohner“, unterstreicht Schnabel.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright