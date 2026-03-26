Köstliche Spezialitäten für Ostern bei Österreichs Direktvermarktern erhältlich

Wien (OTS) -

Mit dem Start in den Frühling wächst die Freude auf bunte Blumen, Spaziergänge in der Natur und natürlich auf ein genussvolles Osterfest. Auf Österreichs Direktvermarktungsbetrieben sind die letzten Vorbereitungen im Gange, um die traditionellen und köstlichen Osterspezialitäten herzustellen. Nicht nur Osterschinken, Ostereier und Osterpinzen sorgen für kulinarische Stimmung in zahlreichen Hofläden und auf Ostermärkten.

"Ostern ist ein Fest mit Brauchtum, Tradition und herzhaften Spezialitäten. Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter bieten eine vielfältige Auswahl an Köstlichkeiten an, die sich durch ihren echten und einzigartigen Geschmack auszeichnen. Am Palmwochenende und in der Karwoche haben Konsumentinnen und Konsumenten noch die Gelegenheit, in Hofläden oder auf Ostermärkten ausgewählte, hochqualitative Schmankerl für das Osterfest zu kaufen", so Karl Grabmayr, Obmann der Bäuerlichen Direktvermarkter Österreichs.

Eier, Geselchtes mit Kren, Käse, Bauernbrot, Butter, Striezel und Osterpinzen sind unverzichtbare Klassiker, die bei einer zünftigen Osterjause nicht fehlen dürfen. Aber auch auf frische heimische Salate, Radieschen, Salatgurken, Kräuter und demnächst auch Spargel kann man sich schon freuen. Gleichzeitig steht eine große Auswahl an hervorragenden Säften, Wein und Most zur Auswahl.

Fleisch von höchster Qualität

Zu Ostern gehört auch der Braten, egal ob von Lamm, Kitz, Schwein, Rind oder Geflügel. Das Fleisch von österreichischen Betrieben zeichnet sich durch Frische und besten Geschmack aus. „Direkt ab Hof gibt es Fleisch in bester Qualität. Auf Österreichs Bauernhöfen wird nach höchsten Standards produziert. Davon können sich Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit ihr eigenes Bild machen“, betont Josef Moosbrugger, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich. „Durch den Einkauf bei Direktvermarktungsbetrieben stärken die Verbraucherinnen und Verbraucher außerdem die Wertschöpfung in der Region und tragen durch kurze Transportwege zum Klimaschutz bei“, so Moosbrugger.

„Gutes vom Bauernhof“ als Online-Suchplattform für Spezialitäten

Die Suche nach bäuerlichen Direktvermarktungsbetrieben funktioniert ganz einfach über die Plattform www.gutesvombauernhof.at. Auf der Website können Produkte, Betriebe, Märkte und Bauernläden in der Region ausfindig gemacht werden. Bei rund 1.500 Betrieben steht eine bunte Vielfalt an verschiedensten Lebensmitteln und Schmankerl zur Auswahl und die Betriebe freuen sich über interessierte Kundinnen und Kunden.

Beste Lebensmittel für das selbstgekochte Festessen

Für all jene, die Inspiration für Ostergerichte suchen, gibt es von Seminarbäuerinnen erprobte Rezepte auf www.regionale-rezepte.at. Traditionelle und modernen Gerichte wie Striezel, Osterschinken im Bärlauchmantel oder Brennessel-Käse-Laibchen laden zum Nachkochen ein und machen Lust auf mehr.

Besondere Erlebnisse beim Einkauf am Bauernhof

„Dass ein Besuch auf einem Bauernhof immer eine tiefgreifende Erfahrung ist“, weiß Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. „Bäuerinnen und Bauern stehen gerne im direkten Kontakt mit ihren Kundinnen und Kunden. Sie tauschen sich über gute Rezepte aus, über den Wert von Lebensmitteln, über die Landwirtschaft und oft auch weit darüber hinaus. Für Kinder ist es immer wieder ein Erlebnis, in die Welt der Landwirtschaft einzutauchen und zu erfahren, was sich auf einem Bauernhof abspielt“, erläutert die Bundesbäuerin.

Bunte Dekoration lässt den Frühling und Ostern spüren

Den Frühling und Ostern kann man auch mit heimischen Tulpen, Narzissen oder Primeln begrüßen und ins Wohnzimmer holen. Pflanzenarrangements mit Blumen und Zierhölzern oder Gemüsepflanzen und Topfkräuter verschönern Haus und Garten und sind zudem Geschenke, die große Freude bereiten. Die heimischen Gartenbaubetriebe bieten eine große Auswahl und stehen mit ihrem Know-how gerne beratend zur Seite. Einem genussvollen Osterfest mit köstlichen Spezialitäten, natürlichen Ostergestecken und Frühlingsblumen steht somit nichts im Wege.