  • 26.03.2026, 10:07:03
  • /
  • OTS0064

Erfolg für Weltweitwandern-Podcast

Reisepodcast erreichte Platz 3 beim Ö3-Podcast-Award 2026

Podcast-Host Christian Hlade durfte die Trophäe für den Weltweitwandern-Podcast in Empfang nehmen. ©Weltweitwandern
Graz (OTS) - 

Der Reisepodcast „Weltweitwandern“ belegte beim Ö3-Podcast-Award 2026 den 3. Platz in der Kategorie „Corporate“. Die Platzierung wurde am 26. März von Ö3 bekanntgegeben. Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade nahm die Auszeichnung persönlich entgegen.

Der jährlich vom Radiosender Ö3 vergebene Award zählt zu den wichtigsten Podcast-Auszeichnungen Österreichs. In der Kategorie „Corporate“ werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die Podcasts erfolgreich in ihre Kommunikation integriert und dabei neue Maßstäbe gesetzt haben.

Für Weltweitwandern ist die Platzierung ein besonderer Erfolg: Erst vor einem Jahr hat der Spezialist für nachhaltig konzipierte Wander-Erlebnisreisen den Podcast gestartet und sich damit innerhalb kurzer Zeit eine stetig wachsende Hörer:innenschaft aufgebaut.

Ein Podcast, der die Reise-Philosophie von Weltweitwandern hörbar macht

Jede Podcast-Folge widmet sich einer Reiseregion oder einem besonderen Thema rund ums Wandern. Moderiert wird der Podcast von Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade, der seine langjährige Reise- und Wandererfahrung und sein fundiertes Praxiswissen in die Gespräche einbringt.

Im Mittelpunkt der Episoden stehen vor allem jene Menschen, die Weltweitwandern-Reisen prägen: eng und freundschaftlich verbundene Local Guides und Gastgeber:innen sowie langjährige Partner:innen in Reiseländern weltweit. Sie erzählen aus erster Hand von ihrer Heimat, berührenden Reiseerlebnissen, von kulturellen Besonderheiten, den eigenen Lebenswegen und den Geschichten hinter den Wanderwegen.

„Für mich ist der Podcast eine Erweiterung dessen, was wir bei Weltweitwandern nun schon seit bald 30 Jahren tun: Länder und Kulturen auf eine sehr persönliche Art und authentisch erlebbar machen. Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Ich freue mich schon auf weitere spannende Insider-Geschichten und inspirierende Begegnungen“, erzählt Christian Hlade.

Ein Jahr Podcast, 35 Folgen & eine ständig wachsende Hörer:innenschaft

Seit dem Start im März 2025 wurden bereits 35 Folgen veröffentlicht. Der Podcast verzeichnete über 40.000 Wiedergaben und erreichte durchschnittlich über 1.200 Hörer:innen pro Episode.

„Ich würde den Podcast auch machen, wenn keiner zuhört – weil die tiefen Gespräche und all die persönlichen Geschichten, die dabei entstehen, so bereichernd sind. Umso schöner ist es, dass wir in nur einem Jahr schon so viele Menschen erreicht haben!“, betont Christian Hlade.


Mehr zum einjährigen Jubiläum des Podcast

Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt

Weltweitwandern GmbH
Martin Pfandl
Telefon: +43 (0) 316 583504-12
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.weltweitwandern.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Podcast-Host Christian Hlade durfte die Trophäe für den Weltweitwandern-Podcast in Empfang nehmen. ©Weltweitwandern [Bild, 1.83MB]

WELTWEITWANDERN GmbH

Rückfragen & Kontakt

Weltweitwandern GmbH
Martin Pfandl
Telefon: +43 (0) 316 583504-12
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.weltweitwandern.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright