Erfolg für Weltweitwandern-Podcast

Graz (OTS) -

Der Reisepodcast „Weltweitwandern“ belegte beim Ö3-Podcast-Award 2026 den 3. Platz in der Kategorie „Corporate“. Die Platzierung wurde am 26. März von Ö3 bekanntgegeben. Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade nahm die Auszeichnung persönlich entgegen.

Der jährlich vom Radiosender Ö3 vergebene Award zählt zu den wichtigsten Podcast-Auszeichnungen Österreichs. In der Kategorie „Corporate“ werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die Podcasts erfolgreich in ihre Kommunikation integriert und dabei neue Maßstäbe gesetzt haben.

Für Weltweitwandern ist die Platzierung ein besonderer Erfolg: Erst vor einem Jahr hat der Spezialist für nachhaltig konzipierte Wander-Erlebnisreisen den Podcast gestartet und sich damit innerhalb kurzer Zeit eine stetig wachsende Hörer:innenschaft aufgebaut.

Ein Podcast, der die Reise-Philosophie von Weltweitwandern hörbar macht

Jede Podcast-Folge widmet sich einer Reiseregion oder einem besonderen Thema rund ums Wandern. Moderiert wird der Podcast von Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade, der seine langjährige Reise- und Wandererfahrung und sein fundiertes Praxiswissen in die Gespräche einbringt.

Im Mittelpunkt der Episoden stehen vor allem jene Menschen, die Weltweitwandern-Reisen prägen: eng und freundschaftlich verbundene Local Guides und Gastgeber:innen sowie langjährige Partner:innen in Reiseländern weltweit. Sie erzählen aus erster Hand von ihrer Heimat, berührenden Reiseerlebnissen, von kulturellen Besonderheiten, den eigenen Lebenswegen und den Geschichten hinter den Wanderwegen.

„Für mich ist der Podcast eine Erweiterung dessen, was wir bei Weltweitwandern nun schon seit bald 30 Jahren tun: Länder und Kulturen auf eine sehr persönliche Art und authentisch erlebbar machen. Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Ich freue mich schon auf weitere spannende Insider-Geschichten und inspirierende Begegnungen“, erzählt Christian Hlade.

Ein Jahr Podcast, 35 Folgen & eine ständig wachsende Hörer:innenschaft

Seit dem Start im März 2025 wurden bereits 35 Folgen veröffentlicht. Der Podcast verzeichnete über 40.000 Wiedergaben und erreichte durchschnittlich über 1.200 Hörer:innen pro Episode.

„Ich würde den Podcast auch machen, wenn keiner zuhört – weil die tiefen Gespräche und all die persönlichen Geschichten, die dabei entstehen, so bereichernd sind. Umso schöner ist es, dass wir in nur einem Jahr schon so viele Menschen erreicht haben!“, betont Christian Hlade.



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