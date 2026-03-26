Neues Infografik-Modul im APA-NewsDesk: Effizient, sichtbar, mobil

Wien (OTS) -

Infografiken aus der APA-Redaktion sind jetzt in einem eigenen Modul im APA-NewsDesk, der zentralen Informations- und Rechercheplattform der österreichischen Nachrichtenagentur, verfügbar. Die Integration im NewsDesk bietet Nutzer:innen einen komfortablen Zugang zu den Infografiken der APA in sämtlichen Formaten sowie Einblick in die Planung des Data+Graphics-Teams und optimiert damit die Nutzung der Visualisierungen in redaktionellen und digitalen Kanälen.

Übersicht und Flexibilität

Das neue Modul ermöglicht eine schnelle Orientierung und komfortable Verwendung der Infografiken. So können mit der Inhaltssuche alle APA-Grafiken seit 2019 durchsucht und gezielt nach Themen oder Formaten gefiltert werden. Neu ist auch die Darstellung der Grafik-Slides: Diese werden im Modul übersichtlich als weiterklickbare Präsentationen angezeigt.

Jede Grafik ist per Deep-Link direkt zugänglich, was die Weitergabe und Bearbeitung vereinfacht. Zudem ist die Darstellung mobil optimiert und Inhalte können bequem von unterwegs abgerufen werden. Kund:innen profitieren außerdem von der Möglichkeit, die Grafiken direkt in ihrem eigenen Design zu sehen und nahtlos in ihr Content-Management-System einbinden zu können.

APA-Chefredakteurin Maria Scholl betont: „Mit dem neuen Modul haben wir eine Lösung geschaffen, die den Kund:innen und Redaktionen schnellere Abläufe, effiziente Planung und gezieltes Finden der richtigen Inhalte bei der Nutzung der Infografiken ermöglicht – ein wichtiger Schritt für unsere visuellen und datengetriebenen Angebote.“

Visuelle Orientierung

Infografiken aus der APA-Redaktion dienen seit Jahrzehnten als hochqualitatives Werkzeug, um komplexe Inhalte wie Zahlen, Daten und Fakten prägnant und verständlich darzustellen. Mit rund 1.600 Infografiken pro Jahr bietet die APA eine breite Palette an Visualisierungen, die sowohl für Print- als auch für digitale Formate optimiert sind.

Das Infografik-Modul wurde auf Basis von Feedback aus jährlichen Kundenworkshops entwickelt und bereits im Herbst 2025 ausgerollt. Mit der vollständigen Integration in den App-Switcher des APA-NewsDesk ist die Umstellung nun abgeschlossen.

Service: Direkt zum neuen Infografik-Modul im APA-NewsDesk: https://infografik.newsdesk.apa.at/