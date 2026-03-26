„Guten Morgen Österreich“ feiert Zehn-Jahre-Sendungsjubiläum

Wien (OTS) -

Am 29. März 2026 wird „Guten Morgen Österreich“ zehn Jahre alt: Das ORF-2-Frühfernsehen hat sich seit Sendungsbeginn zum Ziel gesetzt, die wichtigsten Themen des Tages aus Österreich und der Welt ab 6.30 Uhr so zu präsentieren, dass die Zuseherinnen und Zuseher gut in den Tag starten können. Dass sich dieses Konzept bewährt hat, zeigt das nach wie vor hohe Publikumsinteresse: Der werktägliche Mix aus Information, Service und Unterhaltung erreichte 2025 insgesamt 5,137 Millionen Personen (weitester Seherkreis – WSK), das entspricht 77 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren und ist der höchste WSK seit Bestehen der Fläche. Pro Tag erzielte die Sendung im Vorjahr einen WSK von 378.000 Zuseherinnen und Zusehern bzw. im Schnitt 91.000 bei einem Marktanteil von 26 Prozent.

Astrid Spielberger, Redaktionsleiterin „Aktuelle News-, Service- und Infotainment-Magazine“:

„In den vergangen zehn Jahren hat sich die Welt verändert, und auch ‚Guten Morgen Österreich‘ hat sich entwickelt. Nach Jahren auf Wanderschaft, einer besonderen Reise durchs ganze Land, hat ‚Guten Morgen Österreich‘ seinen fixen Standort auf dem ORF-Mediencampus in Wien gefunden. Unverändert ist jedoch die Leidenschaft des Teams und die enge Zusammenarbeit mit den ORF-Landesstudios geblieben. Der Blick in die Bundesländer ist nach wie vor ein wichtiger Teil der Sendung. Genau diese Mischung aus aktueller Information, spannenden Gästen und unterhaltsamen Inhalten macht dieses Format so unverwechselbar. Ich freue mich, dass wir mit ‚Guten Morgen Österreich‘ seit zehn Jahren so viele Menschen in den Tag begleiten dürfen.“

Eva Pölzl – seit Stunde eins im „Guten Morgen Österreich“-Team:

„Wie schnell die Zeit vergeht ... Ich freue mich sehr über die Entwicklung und den Erfolg von ‚Guten Morgen Österreich‘ und möchte mich beim gesamten Team herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es ist für mich eine Freude und eine Ehre zugleich, dass ich diese Sendung schon so lange mitgestalten und mitprägen darf. Und ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre.“

Sigi Fink – gab sein „Guten Morgen Österreich“-Moderationsdebüt am 16. Februar 2026:

„‚Guten Morgen Österreich‘ gelingt es seit mittlerweile zehn Jahren, das TV-Publikum mit einem bunten Themenmix gut gelaunt in den Vormittag zu begleiten und positive Energie in die Wohnzimmer zu bringen. Es freut mich sehr, seit Anfang des Jahres Teil dieses erfolgreichen Teams zu sein.“

Live-Schaltung nach Obertauern – am 27. März ab 6.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Anlässlich des zehnjährigen Sendungsjubiläums begrüßte Sigi Fink in der Vorwoche bzw. begrüßt Eva Pölzl diese Woche von Montag bis Freitag jeweils ab 6.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Studiogäste, die ebenfalls in diesem Jahr einen runden Geburtstag oder ein Jubiläum feiern. Zudem schaltet die Sendung auch in dieser Woche jeweils in ein anderes Bundesland: Am Freitag, dem 27. März, meldet sich Reporterin Hannah Schilcher live aus Obertauern in Salzburg, wo am 29. März 2016 die erste Ausgabe von „Guten Morgen Österreich“ on air ging, und blickt mit den damaligen Live-Gästen auf den Start der Produktion zurück.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website https://gutenmorgen.ORF.at