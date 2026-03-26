  • 26.03.2026, 08:45:33
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  • OTS0021

Frühlingserwachen und Osterstories am Hochstrahlbrunnen/Schwarzenbergplatz

Wir laden die Wiener/Innen zum Frühlingserwachen am Schwarzenbergplatz mit den günstigsten Getränken der Stadt, Kids Area, Foodtrucks uvm.

Wien (OTS) - 

Vom 27 03 206 bis zum 12 04 2026 steht der Hochstrahlbrunnen/Schwarzenbergplatz im Zeichen des Frühlingserwachens und des Osterfestes!

Als besonderes Goodie bieten wir an unserer Strizzis und Schlawiener Bar am Eröffnungswochenende, also Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 1100 Uhr bis 1730 die wohl günstigsten Getränke der Stadt: 0,5 Hausbier und 0,5 Homemade Limo um jeweils 3,90.- weitere Programmpunkte: Foodtrucks mit internat. Speisen Angebot, Kids Area mit einer Riesen Luftrutsche und am Samstag und am Sonntag von 1100 Uhr bis 1300 Uhr mit Alles Walzer, Baby ! den passenden Soundtrack zu einem Vormittag in Wien!.

Frühlingserwachen/Osterstories am Hochstrahlbrunnen

Frühlingserwachen mit Foodtrucks, Kids Area, Wiener Getränken von der Strizzis und Schlawiener Bar, DJ`s, Alles Walzer Baby!

Datum: 27.03.2026, 11:00 Uhr - 12.04.2026, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Hochstrahlbrunnen, Schwarzenbergpatz

Rückfragen & Kontakt

freudewien!
Peter Jöbstl
Telefon: 069911330722
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 27.03.2026, 11:00]
[Samstag, 28.03.2026, 11:00]
[Sonntag, 29.03.2026, 11:00]
[Montag, 30.03.2026, 11:00]
[Dienstag, 31.03.2026, 11:00]
[Mittwoch, 01.04.2026, 11:00]
[Donnerstag, 02.04.2026, 11:00]
[Freitag, 03.04.2026, 11:00]
[Samstag, 04.04.2026, 11:00]
[Sonntag, 05.04.2026, 11:00]
[Montag, 06.04.2026, 11:00]
[Dienstag, 07.04.2026, 11:00]
[Mittwoch, 08.04.2026, 11:00]
[Donnerstag, 09.04.2026, 11:00]
[Freitag, 10.04.2026, 11:00]
[Samstag, 11.04.2026, 11:00]
[Sonntag, 12.04.2026, 11:00]

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