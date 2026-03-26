  • 26.03.2026, 08:03:32
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ÖAMTC: Eintrittsgebühr für Venedig auch 2026

Zutrittsgeld für Tagesbesucher:innen wird an 60 Tagen zwischen April und Juli 2026 erhoben

Wien (OTS) - 

Die Lagunenstadt Venedig gehört zu den meistbesuchten Destinationen Europas – rund 15 Millionen Tourist:innen reisen jedes Jahr an die italienische Adria. Ein großer Teil davon verbringt weniger als einen Tag in der Stadt. Um den Besucherandrang besser zu steuern und als Maßnahme gegen Overtourism, wurde 2024 eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher:innen eingeführt. 2026 wird diese Regelung ausgeweitet.

"Ab 3. April 2026 erhebt Venedig an insgesamt 60 Tagen ein Zutrittsgeld für Tagestourist:innen”, informiert ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Die Maßnahme gilt bis einschließlich 26. Juli 2026 – jeweils freitags bis sonntags, zusätzlich am Ostermontag (6. April), vom 27. bis 30. April sowie vom 1. bis 4. Juni. Die Zutrittsgebühr ist jeweils von 8:30 bis 16:00 Uhr zu entrichten und betrifft ausschließlich Personen, die ohne Übernachtung in der historischen Stadt verweilen.

Entwarnung gibt es auch heuer hinsichtlich eines kolportierten Kontingents: Es ist keine Beschränkung der Online-Registrierungen oder eine Anpassung der Höhe des Eintrittsgeldes je nach Auslastung vorgesehen.

Höhe der Eintrittsgebühr bleibt bei fünf bzw. zehn Euro

Die Eintrittskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert und hängen vom Zeitpunkt des Kaufs ab: Wer frühzeitig bucht, muss nur fünf Euro zahlen. Wer jedoch erst (einschließlich) vier Tage vor dem geplanten Besuch reserviert, zahlt zehn Euro. “Reisende sollten sich daher möglichst frühzeitig registrieren, um unnötige Mehrkosten zu vermeiden”, rät Polasek. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich online über das offizielle Buchungsportal der Stadt. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Besucher:innen einen QR-Code, der bei Zugangskontrollen vorgezeigt werden muss.

Registrierung bleibt Pflicht – auch bei Gebührenbefreiung

Von der Eintrittsgebühr befreit sind Personen, die mindestens eine Übernachtung in Venedig gebucht haben, Einwohner:innen der Region Venetien, Kinder unter 14 Jahren sowie Inhaber:innen des Europäischen Behindertenausweises (Disability Card) und deren Begleitpersonen. Auch für bestimmte Veranstaltungen wie Sportevents oder Begräbnisse entfällt die Gebühr. Wichtig ist jedoch: Auch wenn eine Befreiung besteht, muss in den meisten Fällen vorab eine Registrierung über das offizielle Online-Portal erfolgen, um einen entsprechenden Befreiungsnachweis zu erhalten.

“Venedig ist und bleibt ein einzigartiges kulturelles Highlight, das man mit sorgfältiger Planung am besten genießen kann”, empfiehlt ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. “Wer die Nebensaison wählt, vermeidet nicht nur große Menschenmengen, sondern kann auch die besondere Atmosphäre der Stadt intensiver erleben. Zudem lohnt es sich, die vielfältigen Sehenswürdigkeiten und charmanten Orte in der umliegenden Region zu entdecken – von den ruhigen Laguneninseln bis zu den historischen Städten im Veneto.”

Weitere Inspirationen, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten und praktische Reisetipps, auch für die Regionen rund um Venedig, finden Mitglieder im neu gestalteten Kartenmaterial des ÖAMTC-Reise-Infoset sowie in der ÖAMTC-App Meine Reise.

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