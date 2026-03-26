„Liebreizend Extreme“ gewinnt den Ö3-Podcast-Award 2026

Wien (OTS) -

Über 55.000 mal wurde abgestimmt und rund 1.300 verschiedene Podcasts wurden nominiert. Nun stehen die Gewinner:innen des Ö3-Podcast-Awards 2026 fest: Platz 1 sicherte sich der Podcast „Liebreizend Extreme“ vom Tiroler Ehepaar Sarah und Stefan Ager. Der zweite Platz ging an den Oberösterreicher Stefan Sonntagbauer und seinen Podcast „Dr. Horror“. Platz 3 holten sich die Salzburgerinnen Stefanie Harms und Sophia Plätzer mit „Ketchup With A Friend“. Der Corporate-Award ging an den Podcast „Am Berufungsort“ vom Roten Kreuz Niederösterreich. Als beliebtester Newcomer-Podcast wurde „Zwischenton“ von der Oberösterreicherin Helene Eder ausgezeichnet.

Platz 1: „Liebreizend Extreme“ von Sarah und Stefan Ager

Dranbleiben zahlt sich aus! Das beweist Platz 1 des Ö3-Podcast-Awards 2026: „Liebreizend Extreme“ vom Tiroler Ehepaar Sarah und Stefan Ager wurde als Gewinner-Podcast mit dem Ö3-Podcast-Award 2026 ausgezeichnet, nachdem er vor drei Jahren den „Ö3-Newcomer-Award“, vor zwei Jahren Platz 7 und letztes Jahr Platz 3 gewonnen hat. In ihrem Podcast sprechen sie wöchentlich über ihren Alltag mit Zwillings-Kleinkindern, den Spagat zwischen Eltern- und Partnerschaft und davon, wie man nebenbei noch Träume verwirklichen kann. Etwa den Ö3-Podcast-Award zu gewinnen: „Wir haben geträumt und gehofft. Dass wir das jetzt geschafft haben und dass unsere Community bei unseren Diskussionen dabei ist, das ist überwältigend.“

Platz 2: „Dr. Horror“ von Stefan Sonntagbauer

Platz 2 ging an ein kreatives, originelles Format: Stefan Sonntagbauer zeigt mit seinem Horror-Podcast „Dr. Horror“, dass Nischen Trend sein können. „Horror ist nicht nur zum Gruseln, sondern sagt uns auch viel darüber, was es heißt, Mensch zu sein“, so der Oberösterreicher, dessen Leben sich zwischen Musik und Horror abspielt: Als Kulturwissenschaftler beschäftigt er sich auch beruflich mit Horrorforschung. Bis zur Bandauflösung war er der Bassist der Rockband „Krautschädl“.

Platz 3: „Ketchup With A Friend“ von Stefanie Harms und Sophia Plätzer

Platz 3 reiht sich ein in den Trend, der sich schon letztes Jahr abgezeichnet hat: Sogenannte „Laberpodcasts“ sind meistgehört – und „Ketchup With A Friend“ holt sich damit den dritten Platz der Ö3-Podcast-Awards 2026. Von 0 auf Platz 3 – den Podcast gibt es erst seit knapp einem Jahr. Die zwei Salzburgerinnen Stefanie Harms und Sophia Plätzer nahmen sprachlos den Award entgegen: „Wir haben mit gar nichts gerechnet und haben uns auf gut Glück beworben.“

Newcomer-Award: „Zwischenton“ von Helene Eder

Helene Eder erzählt in ihrem Podcast „Zwischenton“ „leise Geschichten von Menschen, die leicht übersehen werden“. Die Themen sind bunt: Ein Vater, der in einer männerdominierten Branche arbeitet und von seiner Elternkarenz berichtet, eine von Hochwasser betroffene Person oder auch eine Jakobsweg-Pilgerin, die mit der Hilfe anderer ihr Ziel erreichte, waren bereits zu Gast in ihrem Podcast. „Ich bin vor zwei Jahren an ME/CFS erkrankt und habe seither gelernt, anders zuzuhören. Ich habe gemerkt, dass jeder eine Geschichte hat, die es wert ist, gehört zu werden“, so Helene Eder.

Corporate-Award: „Am Berufungsort“ vom Roten Kreuz Niederösterreich

Der Podcast „Am Berufungsort“ vom Roten Kreuz Niederösterreich zeigt, was hinter den Kulissen passiert: Ob Rettungsdienst, Katastrophenhilfe, soziale Dienste oder wegweisende Innovationen wie Telemedizin – jede Folge entführt zu den spannendsten Einsätzen und Projekten und liefert exklusive Einblicke in eine Arbeit, die zählt. Dafür wurde der Podcast mit dem Ö3-Corporate-Award ausgezeichnet. „Mit dem Podcast zeigen wir die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. Der Award ist deshalb eine Auszeichnung für sie“, nahm Florian Schodritz gemeinsam mit seinen Kolleginnen Medea Thiery und Christine Werner-Pickart den Award entgegen.

Die Ö3-Wecker-Interviews mit den Gewinner:innen gibt es zum Nachhören auf ORF Sound: https://sound.orf.at/radio/oe3. Die Top 20 Podcasts Österreichs präsentiert Ö3-Moderatorin Jana Petrik in der Spezialsendung „Treffpunkt Podcast“ heute (Donnerstag, 26. März) ab 20.00 Uhr.

Die Top 20 Podcasts aus Österreich

„Liebreizend Extreme“ von Sarah und Stefan Ager (Gesellschaft) „Dr. Horror“ von Stefan Sonntagbauer (Horror) „Ketchup With A Friend“ von Stefanie Harms und Sophia Plätzer (Gesellschaft) „Erklär mir die Welt“ von Andreas Sator (Wissen) „VON NIX KOMMT NIX“ von Julian Friedl (Interview) „creatives who talk“ von Iris Emberger (Interview/Business) „TALES FROM THE TALE“ von Ryta Tale (Gesellschaft) „TimpelTime Backstage Brunch“ von Radio 88.6 (Comedy) „BlackFM.at“ von Michael Pelitz, Jürgen Pucher, Andreas Terler, Frank Wonisch und Lena Hernach (Sport) „MACH ES! gesund“ von Macher Media House (Health) „Constantly Changing Constantly K“ von Karin Teigl (Gesellschaft) „Salzburg – was geht?“ von Katja Ilnizki & Eva Krallinger-Gruber (News) „Blaulichthelden – der Feuerwehr-Podcast“ von Marcel Kilic (Gesellschaft) „Beim Gast zu Gast“ von Christoph Krauli Held und Günther Lainer (Comedy) „Von wegen Pause“ von Birgit Fenderl (Health) „Popschcast – Am Arsch vorbei“ von Sarah und Miri (Comedy) „Drama, Tea & Therapy“ von Vicky und Simon (Gesellschaft) „Mutpropaganda“ von Leslie Jäger (Mental Health) „Mörderisches Österreich“ von Peter Zellinger (True Crime) „STADT LAND STADION – Österreichs Fußball im Querschnitt“ von Sebastian Miegl und Paul Freysinger (Sport)

Ö3-Corporate-Award

„Am Berufungsort“ vom Roten Kreuz Niederösterreich „Klinikkosmos – Der Wiener Gesundheitspodcast“ vom Wiener Gesundheitsverbund – Lisa und Lisa „Weltweitwandern“ von Christian Hlade „Mehr als Wind und Wetter“ von GeoSphere Austria – Christian Resch und Liliane Hofer „Salzkammergut Secrets – mit Sabine Stummer“ von Your Austrian Home

Ö3-Newcomer-Award

„Zwischenton“ von Helene Eder (Gesellschaft) „Ten Minutes Success – #1 Podcast für GenZ“ von Max Tremmel (Interview) „Es wird wieder gepuschlt“ von Bianca Tamara Puschl (Gesellschaft)

Das war die Expert:innen-Jury 2026

Die Jury setzte sich aus Vertreter:innen der heimischen Creator-Szene und Fachexpert:innen zusammen, darunter finden sich auch einige bekannte Namen. Hier der Überblick: https://oe3.orf.at/podcastaward/stories/3052301/

Fotos (© Hitradio Ö3/Niklas Stadler) von der Verleihung im Ö3-Haus: https://cloud.orf.at/s/zLGW65ZtCP2iQrN