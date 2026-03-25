Juliane Bogner-Strauß: „40 Prozent Frauen in Aufsichtsräten sind ein Meilenstein für echte Gleichstellung“

Wien (OTS) -

Die Frauenquote in Aufsichtsräten in börsennotierten Unternehmen wurde heute im Nationalrat beschlossen und damit von 30 auf 40 Prozent erhöht.

„Die Anhebung auf 40 Prozent ist ein wichtiger und längst überfälliger Schritt. Frauen sind hochqualifiziert und unverzichtbar für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Als ÖVP Frauen setzen wir uns seit Jahren konsequent für eine stärkere Vertretung von Frauen in Führungspositionen ein. Dieser Beschluss ist ein starkes Signal für Leistungsgerechtigkeit und echte Chancengleichheit“, betont Bogner-Strauß.

Die neuen Vorgaben gelten für Wahlen und Entsendungen ab dem Jahr 2027. Zusätzlich wird die Transparenz erhöht: Fortschritte bei der ausgewogenen Besetzung von Leitungsorganen müssen künftig im Corporate-Governance-Bericht dargestellt werden.

„Vielfalt stärkt die Qualität von Entscheidungen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Mit diesem Beschluss setzen wir ein starkes frauenpolitisches Zeichen für Gleichstellung, Fairness und Zukunftsfähigkeit“, so Bogner-Strauß abschließend.