Einladung: Pressekonferenz der Volkspartei zum Thema „Entlarvt: Möchtegern-Patrioten lassen Österreich im Stich“

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur

PRESSEKONFERENZ der Volkspartei zum Thema „Entlarvt: Möchtegern-Patrioten lassen Österreich im Stich“

mit Generalsekretär Nico Marchetti.

Donnerstag, 26. März 2026 um 9:30 Uhr

Ort: Raab-Zimmer des ÖVP-Parlamentsklubs im Erdgeschoss des Parlamentsgebäudes, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Aus organisatorischen Gründen sind Akkreditierungen unter 01/401 26-100 oder [email protected] notwendig. Wir ersuchen Sie außerdem, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vor Ort vorzuweisen.