Klarstellung Dr. Veronika Sandbichler / KHM-Museumsverband

Wien (OTS) -

Der KHM-Museumsverband hat nunmehr in einer APA-Meldung bekanntgegeben, dass das Kuratorium „lange vor der aktuellen medialen Eskalation eine umfassende, unabhängige Überprüfung der gegen die Geschäftsführung erhobenen Behauptungen“ beauftragt hat. Richtig ist, dass Veronika Sandbichler erst gestern, 24. März 2026, von der Unternehmensberatung Deloitte kontaktiert wurde.

Die Vorgangsweise des KHM-Museumsverbandes ist doppelt ungenügend:

Zum einen wird die externe Revisionsprüfung des KHM-Museumsverbandes nicht nur die Governance- und Compliance-Verstöße der Geschäftsführung (wissenschaftlicher Geschäftsführer und kaufmännischer Geschäftsführer) zum Gegenstand haben müssen, sondern auch die der Vorsitzenden des Kuratoriums; insbesondere im Hinblick auf ihr mögliches pflichtwidriges Zusammenwirken mit dem kaufmännischen Geschäftsführer.

Der Revisionsprüfer wird in diesem Zusammenhang insbesondere zu prüfen haben, warum sich eine toxische Führungskultur mit der damit verbundenen beispiellosen Personalfluktuation im KHM-Museumsverband etablieren konnte, warum der kaufmännische Geschäftsführer jahrelang ein autonomes Machtgefüge mit der Beförderung ihm persönlich nahestehender Personen aus sachfremden Motiven aufbauen konnte, warum er einer Nebenbeschäftigung im Ausmaß von 10 Wochenstunden ohne Genehmigung des Kuratoriums nachgehen konnte und warum die Vorsitzende des Kuratoriums in der Sache „Veronika Sandbichler“ mit der Untersuchung der Vorwürfe gegen die Geschäftsführung genau jene Rechtsanwaltskanzlei beauftragt hat, die wenige Wochen zuvor im Auftrag der Geschäftsführung gegen Veronika Sandbichler eingeschritten ist.

Zum anderen ist vom externen Revisionsprüfer Neutralität, Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit zu fordern. Der vom Kuratorium beauftragte Revisionsprüfer Deloitte erfüllt diese Kriterien nicht. Die Deloitte Unternehmensberatung ist seit vielen Jahren als Berater im Auftrag des Kuratoriums und/oder der Geschäftsführung des KHM-Museumsverbandes tätig.

Es wird also am Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport liegen, selbst als „Eigentümervertreter“ einen neutralen und unabhängigen Revisionsprüfer zu beauftragen, der keinerlei frühere Verbindungen zum KHM-Museumsverband hat und die Einhaltung der Compliance-Vorschriften nicht nur durch die Geschäftsführung, sondern auch durch die Vorsitzende des Kuratoriums prüft.