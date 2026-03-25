- 25.03.2026, 15:32:32
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Vorausmeldung LEBENSART: Genug ist genial!
Morgen erscheint eine neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins aus dem Lebensart Verlag.
„Mir reicht’s!“ – ein Satz zwischen Frust und Fülle. Die LEBENSART 2/2026 fragt, was „genug“ bedeutet, wenn vieles teurer wird und das Morgen unsicher scheint. Wir beleuchten Konsum und Teuerung sowie Armut, Reichtum und Verantwortung – und zeigen, wie sich im Alltag ein gutes Maß finden lässt: beim Essen, in der Familie, im Haushalt und im Garten.
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Michaela R. Reisinger
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