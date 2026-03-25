FPÖ – Guggenbichler: Rathaus-Genossen blockieren sogar Vorschläge des roten Wirtschaftsverbandes

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übte der Wirtschaftssprecher der Wiener FPÖ LAbg. Udo Guggenbichler in der heutigen Gemeinderatsitzung im Rathaus an der rot-pinken Stadtregierung, nachdem selbst Forderungen aus der eigenen SPÖ-Wirtschaftsfraktion abgelehnt werden. „Wenn nicht einmal mehr Vorschläge aus den eigenen Reihen Gehör finden, zeigt das die völlige Realitätsferne dieser Stadtregierung. Die Wiener Betriebe kämpfen mit steigenden Kosten und massiver Bürokratie, doch die SPÖ blockiert selbst interne Impulse zur Entlastung der Wirtschaft.“

Für den Freiheitlichen ist dieses Vorgehen ein alarmierendes Signal für den Wirtschaftsstandort Wien. „Statt gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, werden sinnvolle Maßnahmen wie die unverzügliche Preissenkung der Strom-, Netz- und Gaspreise, die der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband fordert, offenbar aus parteitaktischen Gründen vom Tisch gewischt. Ideologie steht einmal mehr über Hausverstand.

Wien braucht endlich echte Entlastung für seine Betriebe. Doch solange sich Bürgermeister Ludwig über die vernünftigen Köpfe der eigenen Wirtschaftsfraktion hinwegsetzt und deren Forderungen ignoriert, wird der dringend benötigte Kurswechsel wohl noch auf sich warten lassen – zum Leidwesen sämtlicher Wiener Unternehmer.“