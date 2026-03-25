Nachhaltigkeit mit Haltung: BDO Austria hält Kurs auf Netto-Null bis 2050

Wien (OTS) -

BDO Austria führt den ambitionierten Nachhaltigkeitskurs trotz neuer Regulierung fort und berichtet nach wie vor gemäß ESRS über Fortschritte und Herausforderungen. Im Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 legt das Prüfungs- und Beratungsunternehmen offen, wie es seinen ökologischen Fußabdruck reduziert und welche Maßnahmen für Gleichstellung und zufriedene Mitarbeiter:innen gesetzt werden.



Mit dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 bekräftigt die BDO Austria Gruppe den Anspruch, Nachhaltigkeit nicht nur zu kommunizieren, sondern konsequent zu leben. Der Bericht orientiert sich weiterhin an den European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Damit geht BDO bewusst weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus. Gerade in einem Umfeld, in dem sich Regulierung und Berichtspflichten laufend verändern, hält das Unternehmen an seinem bewährten Kurs fest: Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ein klarer Blick auf Chancen und Risiken stehen im Vordergrund.

„Wir haben uns bewusst entschieden, unseren Nachhaltigkeitsbericht weiterhin freiwillig am ESRS-Rahmenwerk auszurichten“, erklärt Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO. „Nachhaltigkeit stellt für uns kein Pflichtprogramm dar, sondern ist Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensführung, die langfristig Vertrauen schafft.“

Wissenschaftsbasiertes Klimaziel

Ein Kernstück des aktuellen Nachhaltigkeitsberichts sind die Klimaziele von BDO. 2025 wurden diese Ziele von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert, wodurch von unabhängige Expert:innen bestätigt wurde, dass der Klimakurs von BDO mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens vereinbart ist.

BDO verpflichtet sich, entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis spätestens 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Bis zum Geschäftsjahr 2029/30 sollen die absoluten Emissionen in den Kategorien Scope 1, 2 und 3 jeweils um 42% sinken. Bis 2050 ist eine Reduktion um 90% geplant, was ebenfalls im Einklang mit den Vorgaben für einen 1,5°C-Pfad steht. Damit entspricht BDO Austria auch der Zielsetzung des internationalen BDO Netzwerks.

Der Dekarbonisierungspfad umfasst sowohl direkte Emissionen – etwa aus eigenen Standorten und Fahrzeugen – als auch indirekte Emissionen entlang der Lieferkette und durch Geschäftsreisen. Die verbleibenden Emissionen will das Unternehmen langfristig so weit wie möglich reduzieren, statt sie lediglich zu kompensieren.

Zukunftsfähige Arbeitswelt im Fokus

Neben dem Klimaschutz rückt der Bericht die Verantwortung als Arbeitgeber in den Mittelpunkt. BDO Austria beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter:innen in ganz Österreich und prägt damit die Arbeitswelt vieler Menschen – von Berufseinsteiger:innen bis hin zu Führungskräften.

Eine Mitarbeiter:innenbefragung 2024/25 zeigt hohe Zufriedenheit, insbesondere mit der Teamarbeit und der Zusammenarbeit mit direkten Führungskräften. Gleichzeitig benennt die Befragung offene Handlungsfelder: Zeitdruck und hohe Arbeitsbelastung zählen in der Prüfungs- und Beratungsbranche nach wie vor zu den zentralen Herausforderungen.

Auf Basis der Ergebnisse leitet BDO gezielte Maßnahmen ab: zur besseren Planbarkeit von Spitzenzeiten, zur Stärkung von Gesundheits- und Präventionsangeboten sowie zur Weiterentwicklung flexibler Arbeitsmodelle. Ziel ist ein Arbeitsumfeld, das zu Leistung motiviert und diese aktiv fördert, ohne die psychische und physische Gesundheit zu gefährden.

Verantwortung über das Kerngeschäft hinaus

Nachhaltigkeit endet für BDO jedoch nicht an der Bürotür. Der Bericht unterstreicht, dass gesellschaftliches Engagement und Diversität fix in der Unternehmensstrategie verankert sind.

Im Geschäftsjahr 2024/25 standen den Mitarbeiter:innen 5.000 Stunden bezahlter Arbeitszeit für soziale und ökologische Freiwilligenprojekte zur Verfügung. Dazu zählen Kooperationen mit dem peppa Zentrum für Mädchen und junge Frauen der Caritas Wien ebenso wie Bildungsprojekte mit Acker Österreich, die nachhaltige Ernährung und Umweltbewusstsein fördern.

Parallel dazu stärkt BDO mit dem Netzwerk Women@BDO Chancengleichheit und Empowerment von Frauen. Das Netzwerk bietet eine Plattform für Austausch, Vernetzung und Karriereentwicklung, für alle Grades und Bereiche. Ziel ist es, Frauen auf allen Karrierestufen sichtbarer zu machen und strukturelle Hürden abzubauen.

Mithilfe seiner aktuellen Nachhaltigkeitsbestrebungen positioniert sich BDO Austria in einer Branche im Wandel als Unternehmen, das Sustainability nicht als Zusatz, sondern als integralen Bestandteil der Geschäftstätigkeit begreift – mit einem klaren Kurs, der über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgeht.

„Nachhaltiges Handeln ist nicht nur in unserem Wertkanon verankert, sondern ist gelebter Alltag bei BDO. Wir verstehen Nachhaltigkeit als Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiter:innen, unseren Kund:innen und der Gesellschaft und zugleich als große Chance, unser Geschäftsmodell zukunftsfähig zu gestalten“, fasst Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO zusammen.

Den gesamten BDO Nachhaltigkeitsbericht 2024/2025 finden Sie hier.