SPÖ Hernals: Gratulation an Wolfgang Markytan zum Wechsel in den Bundesrat

Wien (OTS) -

Mit 25. März 2026 wechselt der bisherige Klubvorsitzende und Bezirksrat der SPÖ Hernals, Wolfgang Markytan in den Bundesrat, wo er auf Christoph Matznetter nachfolgt. Markytan ist seit Jahrzehnten Mitstreiter der Sozialdemokratie und bereits seit 18 Jahren als Bezirksrat in Hernals tätig.

Seit Beginn seiner Tätigkeit als Hernalser Bezirkssportbeauftragter organisiert er jedes Jahr den Hernalser Schulsporttag und setzt sich mit großem Engagement für mehr Sport im öffentlichen Raum ein. In den letzten Jahren hat er als Klubvorsitzender der SPÖ Hernals die Arbeit der Bezirksfraktion koordiniert und konnte mit seinen ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten dazu beitragen, dass stets eine gute Gesprächsbasis mit allen anderen Parteien aufgebaut werden konnte.

„Die Rolle der Bundesländer wird in der aktuellen politischen Debatte oft unterschätzt, dabei zeigt die Praxis, dass viele Probleme von Bürger:innen näher, schneller und pragmatischer auf regionaler Ebene gelöst werden können. Gerade in einem vielfältigen Land wie Österreich braucht es Lösungen, die regionale Unterschiede – etwa zwischen Tirol und Wien – berücksichtigen. Der Bundesrat stellt sicher, dass diese Perspektiven in die Gesetzgebung einfließen und die Interessen der Bundesländer gewahrt bleiben“, so Markytan. Weiters führt er aus: „Ich werde diese Aufgaben mit vollem Einsatz und Vollgas absolvieren, so wie man es von mir kennt. Gleichzeitig möchte ich mich für die jahrelange gute Zusammenarbeit in der SPÖ Hernals bedanken und freue mich sehr auf die neuen Aufgaben im Bundesrat, wo ich bereits herzlich in die ‚Bundesratsfamilie‘ aufgenommen wurde.“

Den Klubvorsitz der SPÖ Hernals übernimmt Bezirksrätin und Bezirksgeschäftsführerin Christina Steckbauer. Steckbauer ist seit Anfang 2025 Bezirksrätin sowie stellvertretende Vorsitzende des Umweltausschusses und der Sozialkommission. 2024 kandidierte sie als Spitzenkandidatin der SPÖ Hernals für den Bezirk bei der Nationalratswahl. In der Bezirksvertretung rückt Roland Schlinger als Bezirksrat nach. Der Jurist bringt nicht nur fachliche Kompetenz mit, sondern vor allem eine klare Motivation: Seinen Herzensbezirk Hernals aktiv, planerisch und umweltfreundlich mitzugestalten. (Schluss)