  • 25.03.2026, 13:39:03
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SP-Ludwig/Neumayer: Herzliche Gratulation an Barbara Novak und Elke Hanel-Torsch

Elke Hanel-Torsch als Stadträtin angelobt, Barbara Novak übernimmt Amt der Vizebürgermeisterin

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats wurden Barbara Novak als Vizebürgermeisterin sowie Elke Hanel-Torsch als amtsführende Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen angelobt.

SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig betont die Bedeutung dieses Schrittes für die Weiterentwicklung der Stadt: „Mit Barbara Novak und Elke Hanel-Torsch wurden heute zwei starke Frauen mit großer Mehrheit in ihren neuen Ämtern angelobt. An die engagierte Arbeit von Kathrin Gaál anknüpfend werden beide in ihren jeweiligen Themengebieten mit großer Expertise neue, vorausschauende Akzente für die Menschen in unserer Stadt setzen. Gemeinsam werden wir so die hohe Wiener Lebensqualität auch in Zukunft weiter ausbauen. Damit bleibt Wien auch in Zukunft eine Stadt des sozialen Zusammenhalts, in der leistbares Wohnen und Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt stehen.”

Auch SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer gratuliert zur Angelobung: „Barbara Novak und Elke Hanel-Torsch stehen für Kompetenz, soziale Verantwortung und eine klare politische Handschrift. Ich kenne Barbara Novak als Politikerin mit klarer Haltung, hoher fachlicher Kompetenz und tiefem Verständnis für die Anliegen der Wienerinnen und Wiener. Elke Hanel-Torsch war als Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung nah an den Problemen der Menschen und weiß genau, an welchen Hebeln wir hier in Zukunft ansetzen müssen. Ich gratuliere beiden herzlich zur Angelobung.” (Schluss)

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