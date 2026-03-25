VPNÖ-Dinhobl zu einem Jahr Gesundheitsplan 2040+: Habe Vertrauen in die Umsetzung durch die Regierungsmitglieder von VPNÖ, FPÖ und SPÖ

St. Pölten (OTS) -

„Ich habe Vertrauen in die mehr als 50 Fachleute, die den Gesundheitsplan 2040+ ausgearbeitet haben, und ich habe Vertrauen in die Landesregierungsmitglieder von VPNÖ, FPÖ und SPÖ, die dieses Konzept nun Schritt für Schritt umsetzen. Jedes Regierungsmitglied trägt in einem Teilbereich Verantwortung, alle sind gefordert, gemeinsam für das Gelingen des Gesundheitsplans zusammenzuarbeiten. Parteitaktik hat hier nichts verloren. Denn damit verlangsamt sich die Vorbereitung und Umsetzung notwendiger Schritte. Es liegt auf der Hand, dass keinem Verantwortungsträger das Schließen von Notarztstützpunkten oder von Kliniken Spaß macht. Jede Sorge vor Ort wegen Änderung ist verständlich. Wenn wir aber das große Ganze betrachten, sind die Schritte notwendig – denn sie machen das Gesundheitswesen für alle im Land zukunftsfit und halten es weiter erstklassig für kommende Generationen. Ich empfehle SPÖ-Klubobmann Weninger, auch seiner eigenen Landesrätin zu vertrauen. Wenn er Sorgen bei der Umsetzung des Gesundheitsplans hat, sollte er diese direkt mit ihr besprechen, anstatt sie über Presseaussendungen zu verteilen“, so Gesundheitssprecher LAbg. Franz Dinhobl, der abschließend betont: „Nach der Vorstellung des Gesundheitsplans 2040+ als großer Rahmen sieht man jetzt etwa an der Gesundheitsklinik Gmünd, wie die Umsetzung Schritt für Schritt erfolgt. Nach dem Grobplan folgen Detailpläne, werden der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und umgesetzt. Genau daran erkennt man den großen Vorteil des Gesundheitsplans 2040+: Erstmals in Österreich gibt es einen großen, langfristig angekündigten Zukunftsausblick für das gesamte Gesundheitswesen und kein Stückwerk durch Maßnahmen in einzelnen Bereichen.“