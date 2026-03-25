  • 25.03.2026, 12:31:02
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  • OTS0127

Reminder/AVISO: Pressekonferenz, Do., 26. März 2026: Österreichische Galerie Belvedere – Vorstellung des neuen Geschäftsführungsduos

Wien (OTS) - 

Nach Ablauf der aktuellen Funktionsperiode wurden sowohl die Position der/des Generaldirektor:in (wissenschaftliche Geschäftsführung) als auch jene der wirtschaftlichen Geschäftsführung der Österreichischen Galerie Belvedere neu ausgeschrieben. Die bisherige Generaldirektorin Stella Rollig hat sich nicht erneut beworben.

Vor diesem Hintergrund stellen Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gemeinsam mit der Leiterin der Kunst- und Kultursektion sowie Mitglied der Findungskommission, Theresia Niedermüller, die neuen Mitglieder der Geschäftsführung der Österreichischen Galerie Belvedere vor.

Wir laden Medienvertreter:innen dazu sehr herzlich ein.

Wann: Donnerstag, 26. März 2026, um 11:30 Uhr

Wo: Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien (Blickle Kino)

Die Pressekonferenz wird zusätzlich via Livestream hier übertragen: www.bmwkms.gv.at

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an: [email protected]

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
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www.bmwkms.gv.at

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