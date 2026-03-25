ASFINAG: Osterferien starten mit kräftigem Wetterumschwung und Schnee bis in tiefe Lagen

Wien (OTS) -

In der Nacht von heute, Mittwoch, auf Donnerstag sorgt ein massiver Wettersturz in ganz Österreich für eine Rückkehrt des Winters. Stärkere Schneefälle sind bis in tiefe Lagen möglich, im Osten Österreichs sind Schnee und Schneeregen sowie stürmischer Wind prognostiziert, die Temperaturen fallen wieder in Richtung Gefrierpunkt und darunter. Die größten Schnee- und Regenmengen sind in den westlichen Bundesländern für die Nacht auf Donnerstag, im Osten für den Freitag zu erwarten. Auch am ersten Osterferien-Wochenende setzt sich das wechselhafte und windige Wetter fort.

Die ASFINAG appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ausschließlich mit vollständiger Winterausrüstung unterwegs zu sein, ausreichend Abstand zu halten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und die eigene Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.

Achtung! Bis zum 15. April gilt in Österreich die situative Winterreifenpflicht.

Starker Reiseverkehr Richtung Osten und Süden

Verschärft wird die Verkehrssituation durch den zu erwartenden ersten größeren Urlauberverkehr in Richtung Osten und in den Süden. Betroffen sind die Weststrecke Richtung Ungarn, die

A 9 Pyhrnautobahn Richtung Slowenien und die A 10 Tauernautobahn sowie die Inntal- und Brennerautobahn Richtung Süden.

Fußball-Testspiele am Freitag und Dienstag

Ein verstärktes Verkehrsaufkommen ist auch aufgrund der zwei Testspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Wiener Ernst Happel-Stadion am Freitag, den 27. März, sowie am Dienstag, den 31. März, auf der A 23 Südosttangente sowie rund um die Anschlussstelle Handelskai zu erwarten.