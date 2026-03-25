- 25.03.2026, 12:19:32
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- OTS0120
Termine am 26. März in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, Pressegespräch zur „Safe Democracy Convention“ mit u.a. Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Dirk Schrödter, Leiter der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, und Klemens Himpele, CIO der Stadt Wien (1., Rathaus, Steinsaal II)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, Haus der Begegnung, 1. Stock, Großer Saal)
(Schluss)
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