Termine am 26. März in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, Pressegespräch zur „Safe Democracy Convention“ mit u.a. Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Dirk Schrödter, Leiter der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, und Klemens Himpele, CIO der Stadt Wien (1., Rathaus, Steinsaal II)

17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (23., Perchtoldsdorfer Straße 1, Haus der Begegnung, 1. Stock, Großer Saal) (Schluss)

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