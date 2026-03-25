  • 25.03.2026, 12:18:34
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  • OTS0119

Großes Finale im "Radio Burgenland Musikmärz" mit Cosmó und JJ

Unvergessliche Momente beim begeisterten Publikum im ORF Landesstudio in Eisenstadt

Eisenstadt (OTS) - 

Einzigartige Duette und Gänsehautmomente haben den „Radio Burgenland Musikmärz“ im ORF Landesstudio Eisenstadt geprägt. In diesem Jahr stand die beliebte Radioaktion ganz im Zeichen des EUROVISION SONG CONTEST, der heuer zum dritten Mal in Österreich stattfinden wird: Radio Burgenland präsentierte exklusive "Wohnzimmer-Konzerte", bei der Radio Burgenland Hörer:innen Österreichs SONG CONTEST-Stars live erleben konnten.

Den krönenden Abschluss bildete am Dienstag, dem 25. März 2026, das große Finale, bei dem EUROVISION SONG CONTEST-Vorjahressieger Johannes „JJ“ Pietsch, der diesjährige Teilnehmer Cosmó, der Halbturner Benjamin Gedeon, und Sängerin Monika Ballwein das Publikum begeisterten und für eine eindrucksvolle Atmosphäre sorgten.

Im Rahmen der Wohnzimmerkonzerte hatten die mehr als 200 Gewinner:innen die Möglichkeit, auch weitere EUROVISION SONG CONTEST-Legenden hautnah und live zu erleben. Mit dabei waren die Global Kryner, Cesár Sampson, Tini Kainrath, Eric Papilaya, Manuel Ortega, Lukas Plöchl, PÆNDA, Thomas Forstner, Gary Lux, Vincent Bueno, Waterloo und Elisabeth Engstler. Sie alle gaben nicht nur persönliche Einblicke in ihre SONG CONTEST-Erfahrungen, sondern sorgten mit ihren musikalischen Darbietungen und oft spontanen "Musikmärz-Duetten" für unvergessliche Momente beim begeisterten Publikum.

Die Verlosung der Hauptpreise bildete den gelungenen Abschluss des "Radio Burgenland Musikmärz": Dabei hatten die Besucher:innen der "Wohnzimmer-Konzerte" auch die Chance, die allerletzten Tickets für den 70. EUROVISION SONG CONTEST im Mai in Wien zu gewinnen.

In "Burgenland heute" am Mittwoch, dem 25. März 2026, sind die schönsten und berührendsten Bilder vom vierten Wohnzimmerkonzert zu sehen. In der Kultursendung "Radio Burgenland Extra" sind Mittschnitte der "Wohnzimmer-Konzerte" am Donnerstag ab 20.00 Uhr zu hören. Auch auf sound.ORF.at sind alle Konzerte in voller Länge nachzuhören.

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