Lou Lorenz-Dittlbacher, Fritz Dittlbacher und Peter Klien bei „Fakt oder Fake“

Wien (OTS) -

„Fakt oder Fake“ – das ist am Freitag, dem 27. März 2026, die Frage, wenn Lou Lorenz-Dittlbacher, Fritz Dittlbacher und Peter Klien um 20.15 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON um Frisbees, Gladiatoren und Roboterhunde rätseln. Als „Herkulis“ sorgt Gernot Kulis um 21.15 Uhr für beste Unterhaltung, bevor „Was gibt es Neues?“ um 22.40 Uhr Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Katharina Straßer und Viktor Gernot anlässlich des „Tags des Nougats“ mit süßen Köstlichkeiten belohnt werden.

Mehr zu den einzelnen Sendungen

„Fakt oder Fake“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Das Rateteam hat schon aus beruflichen Gründen einen direkten Zugang zum Sendungstitel: Lou Lorenz-Dittlbacher und Fritz Dittlbacher leben von Berufs wegen nach journalistischen Grundsätzen. Fakten von Fakes unterscheiden zu können, gehört für die beiden zum Tagesgeschäft. Satiriker Peter Klien mag sowohl Fakten als auch Fakes. Aber natürlich nur dann, wenn er das eine von dem anderen unterscheiden kann. Gar nicht so einfach, wenn so ein Frisbee gar nicht aufhören will zu fliegen. Apropos aufhören: Ist es ein Fakt, dass Gladiatoren nicht aufhören konnten, solange es noch gefahrlos ging, sondern immer bis zum Tod kämpfen mussten? Und: Welche Vierbeiner bekommt man, wenn man süße, kleine Roboterhunde im Internet bestellt? Clemens Maria Schreiner konnte nicht widerstehen und hat die „heiße Ware“ vor laufender Kamera ausgepackt.

„Gernot Kulis: Herkulis“ (21.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

Die Welt braucht mehr denn je einen Humor-Helden im Kampf gegen die selbsternannten Halbgötter und Vollpfosten: Gernot Kulis alias „Herkulis“. Aber kann man mit Witz wirklich alles lösen? Auf seinem Weg zur Unsterblichkeit in den Comedy-Olymp warten auf Gernot Kulis hartnäckige Gegner: hilfsbereite Nachbarn, verschollene Baumarkt-Mitarbeiter, die wilden Stiere von Pamplona – oder die gefährlichsten von allen, seine eigenen Kinder.

„Was gibt es Neues?“ (22.40 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Die aktuelle Ausgabe von „Was gibt es Neues“ ist für Oliver Baier eine sprichwörtliche „g’mahte Wies’n“. Selten hat sich ein Rateteam so bemüht wie diesmal – weil als Belohnung für gute und originelle Rateleistungen zum „Tag des Nougats“ ebendieser geflogen kommt. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Maurer, Katharina Straßer und Viktor Gernot sind so motiviert wie selten. Fragen nach dem „Rauschabstand“ oder danach, warum Streetfood-Standler in Hongkong täglich mehrere Kilo kleiner Kieselsteine brauchen, werden originell und zum Teil tatsächlich sogar richtig beantwortet.

Viele köstliche Kalorien werden da im Studio vernichtet. Blass wird dabei niemand. Nur der Masken-Nasendoktorfisch – und das mehrmals täglich. Warum das so ist, möchte Liedermacher und Schauspieler Voodoo Jürgens vom Rateteam wissen.