  • 25.03.2026, 11:03:02
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„Trauerkaffee“ im PBZ Mödling: Raum für Austausch, Trost und Begleitung

LR Teschl-Hofmeister: Ein wichtiger Ort der Begegnung und Unterstützung

St. Pölten (OTS) - 

Mit dem Projekt „Trauerkaffee“ setzt das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Mödling gemeinsam mit dem Verein Hospiz Mödling ein wichtiges Zeichen für die Unterstützung von Menschen in Trauersituationen. Ziel des niederschwelligen Angebots ist es, Trauernden einen geschützten Raum für Austausch, Begegnung und individuelle Begleitung zu bieten.

Die Begleitung von An- und Zugehörigen ist ein zentraler Bestandteil des Betreuungskonzepts – sowohl im stationären Hospiz als auch im mobilen Hospizbereich. Durch das gemeinsame Angebot werden Synergien genutzt und Ressourcen sinnvoll gebündelt. So findet auch das Trauerkaffee regelmäßig im PBZ Mödling statt und steht allen interessierten Menschen sowie auch Angehörigen aus dem gesamten PBZ kostenlos zur Verfügung.

Im Rahmen eines Besuchs von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurde das Projekt kürzlich präsentiert, die sich beeindruckt zeigte: „Das Trauerkaffee ist ein beispielhaftes Angebot für ganzheitliche Begleitung und gelebte Zusammenarbeit. Mit dem Trauerkaffee schafft das PBZ Mödling einen wichtigen Ort der Begegnung und Unterstützung – ein Angebot, das Trauer einen Raum gibt und Menschen in schwierigen Zeiten begleitet.“

Für eine angenehme Atmosphäre sorgt die hauseigene Küche, die Kaffee, Getränke und Mehlspeisen bereitstellt. Die Termine sind jeweils am zweiten Montag im Monat immer ab 18 Uhr angesetzt, ausgenommen an Feiertagen. Einmal pro Quartal wird das Angebot durch die Teilnahme einer professionellen Trauerbegleiterin aus dem stationären Hospiz ergänzt.

Nähere Informationen bzw. Anmeldung: Pflege- und Betreuungszentrum Mödling, Telefon +43 2236 24334 732 101, E-Mail [email protected], bzw. NÖ LGA – Gesundheitsregion Thermenregion GmbH, Gerald Spiess, MA, Medien-Koordinator, Mobiltelefon +43 676 858 70 38520, E-Mail [email protected]

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Mag. Ing. Johannes Seiter
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