Salman Rushdie im exklusiven „ORF III Künstlergespräch“ am 26. März

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Festivals „Literatur im Nebel“ im niederösterreichischen Heidenreichstein traf ORF-III-Kulturprogrammchef und -Moderator Peter Fässlacher den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie zu einem Exklusivinterview, u. a. über dessen Buch „Knife. Gedanken nach einem Mordversuch“. Der vielfach preisgekrönte Literatur-Superstar, der vor rund 20 Jahren erstmals beim Festival zu Gast war und 2022 ein Messerattentat überlebte, verarbeitet in „Knife“ seine Erfahrungen und reflektiert, welche Auswirkungen diese auf sein Leben und seine literarische Arbeit hatten und haben. Im „ORF III Künstlergespräch“ – zu sehen im Rahmen von „Kultur Heute“ am Donnerstag, dem 26. März 2026, um 19.40 Uhr (auch auf ORF ON) – spricht der Dichter und Denker mit Peter Fässlacher u. a. über den Umgang mit dem brutalen Angriff, seit dem er auf einem Auge blind ist, über die Bedeutung von Kunst- und Meinungsfreiheit sowie über seine schriftstellerischen Projekte.

Salman Rushdie lebte wegen Anfeindungen gegen sein 1988 erschienenes Buch „Die Satanischen Verse“, aufgrund dessen Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini in einer Fatwa zur Tötung des Literaten aufgerufen hatte, fast zehn Jahre lang unter Personenschutz – bis er 1998 freiwillig darauf verzichtete. Das Leben mit dem Todesurteil hat er in seinem 2012 veröffentlichten autobiografischen Buch „Joseph Anton“ festgehalten.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.